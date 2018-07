Granseer Mädchen schauen bei Siemens in die Zukunft

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Eine Gruppe von sechs Mädchen von der Granseer Werner-von-Siemens Schule hatte die Möglichkeit, Ende Juni an drei Projekttagen der Siemens-Partnerschulen in Berlin teilzunehmen.

In der Anmeldung wurden sie von den Vertretern der Siemensberufsausbildung, Jörg Matern und Sylvana Dopke, empfangen und begrüßt. Werkbänke wurden vorgestellt und einzelne Werkzeuge gezeigt, etwa verschiedene Feilen, die die Mädchen dann nutzen sollten. Es bekam jeder ein Aluminiumplättchen, das sie nach Anleitung bearbeiten mussten. Das Feilen am Werkstück kannten einige Mädchen aus dem WAT-Unterricht. Das Werkstück wurde ein Namensschild, wobei sie auch gelernt haben, wie man Buchstaben in das Metall schlägt.

Am nächsten Tag bekamen sie wieder ein Aluplättchen und durften selbst entscheiden, was daraus werden soll. Die Ausbilderin kontrollierte und half bei den Arbeiten. Es machte laut der Mädchen richtig Spaß, und es war auch oft sehr lustig. Zwischendurch machten sie auch noch ein Foto mit der gesamten Mannschaft. Dazu gehörten auch fünf Schüler einer anderen Partnerschule aus Berlin.

Am letzten Tag führte Annelie Gerbsch durch das Programm, die studiert und bei Siemens ein Werkspraktikum macht. In einer Präsentation sprach sie über Ausbildungs- und Bewerbungsverfahren. Sie zeigte auch ein neu gestaltetes Werbevideo zum Thema Ausbildung. Danach gab es Technik pur. Zuerst durften die Mädchen einen Elektromotor bestehend aus sehr vielen kleinen Teilen selbst zusammenbauen. Zwei Auszubildende im ersten Lehrjahr betreuten sie, halfen auch und beantworteten Fragen. Sie waren gespannt, ob die Granseerinnen einen Motor zum Laufen bringen. Es dauerte etwas, aber dann lief einer. Die anderen Mädchen durften ihren Baukasten mit nach Hause nehmen und den Elektromotor zu Hause fertig stellen. Dann ging es mit der Technik weiter. Man zeigte und erklärte die Arbeit an einem 3D-Drucker und wie Objekte Schicht um Schicht größer werden. Zur Freude aller durften die Mädchen eines der Objekte aussuchen und mitnehmen.

Zum Abschied gab es kleinen Rücksäcke und weitere Geschenke, ein Siemens-T-Shirt durfte nicht fehlen. Die Mädchen bedauerten, dass diese Zeit bei Siemens schon vorbei war. Es hat ihnen dort sehr gut gefallen, und sie würden sich freuen, wenn sie dort noch einmal hinfahren könnten. Ihr Dank geht auch an Schulleiter Dr. Reinhard Witzlau, der es ermöglicht hat, dorthin zu fahren.