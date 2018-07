Berlin behindert Wohnungsbau in Velten

Roland Becker

Velten (MOZ) Velten will wachsen, wird dabei allerdings gehindert. Und zwar von Berlin.

Obwohl aus der Bundeshauptstadt wegen steigender Mieten immer mehr Menschen in den Speckgürtel ziehen, scheint es das politische Berlin in Einzelfällen zu verhindern, dort eine Wohnung zu finden. Beispiel Velten: Dort will die Berlin gehörende Wohnungsbaugesellschaft Gewobag eine brach liegende Fläche verkaufen. Die Stadt Velten hat dafür bereits eine städtebauliche Planung erstellt. Doch jetzt heißt es, dass der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses diesen Verkauf nicht genehmigen will.

