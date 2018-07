Kroaten und Franzosen feiern WM-Finale

dpa

Berlin (dpa) Für Kroaten ist es ein historisches Ereignis: Zum ersten Mal in der Fußballhistorie steht ihr Land im Finale einer Weltmeisterschaft. Dieses Ereignis wird auch von den in Berlin lebenden Fans ausgelassen gefeiert. Von den knapp 370 000 Kroaten in Deutschland wohnen 12 500 in der Hauptstadt. Zum Finale am Sonntagnachmittag werden viele von ihnen mitfiebern in Bars wie der Magnifica Lounge in Wilmersdorf - eine der beliebtesten Stammkneipen der kroatischen Community.

Auch in Berlin-Charlottenburg werden feiernde Kroaten erwartet; dort kamen nach dem Sieg gegen Russland etwa Tausend Fans am Breitscheidplatz und Kurfürstendamm zusammen. Sollte Kroatien gewinnen, werden sich die Fans wohl zu laut hupenden Autokorsos rund um den Kudamm zusammenfinden.

Auch die knapp 150 000 in Deutschland lebenden Franzosen feuern ihr Team an. In Berlin übertragen zahlreiche Betreiber französischer Cafés und Restaurants das Spiel, um gemeinsam mit den etwa 18 600 in der Hauptstadt lebenden Franzosen auf den zweiten Weltmeistertitel zu hoffen.

Außerdem werden zum Endspiel wieder Tausende Menschen auf der großen Fanmeile am Brandenburger Tor erwartet. Um 13.00 Uhr öffnet die Feierstrecke mit der großen Bühne, den Imbissbuden und den Bildschirmen zum letzten Mal. Um 17.00 Uhr beginnt das Spiel zwischen Frankreich und Kroatien.

Seit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft leiden die Imbissbuden unter Umsatzeinbrüchen. Die Fanmeile wurde aber wie geplant bis zum Ende der Weltmeisterschaft zu den Spielen offen gehalten.

Die Veranstalter zogen ein erstes vorsichtig-optimistisches Fazit. „Es war natürlich nicht optimal, dass Deutschland ausgeschieden ist“, sagte eine Sprecherin am Freitag. „Aber das hat ja nur an wenigen der 13 Tage mit Spiel-Übertragungen auf der Fanmeile einen Unterschied gemacht.“ An den Tagen der Halbfinal-Spiele sei es ziemlich voll gewesen. „Es kamen genug internationale Besucher“, so die Sprecherin.

Der Abbau der Bühnen und Buden soll nach dem Endspiel beginnen. Dann wollen sich die Veranstalter auch noch mal ausführlicher zu der Bilanz äußern.