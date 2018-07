Liedermacher Gerhard Schöne gibt Konzerte in Sachsenhausen

Friedhelm Brennecke

Sachsenhausen (MOZ) Bei den Kindern ist er längst ein Star. Star-Allüren sind ihm allerdings fremd – Gerhard Schöne. Der Liedermacher, Unicef-Botschafter und Sonderbotschafter der Initiative „Verbundnetz Wärme“ gibt am Mittwoch, 8. August, gleich zwei Konzerte in der Kirche Sachsenhausen. Schönes Lieder für Kinder werden inzwischen in der gesamten Bundesrepublik geschätzt, egal ob in Hörfunkprogrammen für Kinder, beim Kirchentag oder in der Komischen Oper in Berlin, in der Schule oder bei den vielen begeisterten Kinderchören. Seit der Wende hat Schöne sage und schreibe 22 Alben und zwei Bücher veröffentlicht. Seine Songbücher erreichen zweistellige Auflagen.

„Alles muss klein beginnen“ ist Schönes Familienkonzert überschrieben, das um 17 Uhr in der Kirche Sachsenhausen beginnt. Dabei ist Nachdenken, Mitmachen und gut Zuhören können gefragt. Vor allem die Kinder werden sich von diesem Programm begeistern lassen.

Um 20 Uhr findet das Konzert zum Album „Ich öffne die Tür weit am Abend“ statt. „Zusammen mit dem Saxophonisten Ralf Benschau sowie dem Kirchenmusiker und Organisten Jens Goldhardt werden unterschiedliche Musizierweisen weltlicher und geistlicher Musik zu einem eindringlichen und harmonischen Konzerterlebnis voller Emotionen und Kraft vereinigt“, freut sich Pfarrer Peter Krause schon auf diesen Konzertabend. Neue und selten gespielte Lieder von Gerhard Schöne werden dabei ebenso erklingen wie Orgel-Kompositionen von Johann Sebastian Bach.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Tourist-Info, Schlossplatz 2: Karten für das 17-Uhr-Konzert kosten 13, ermäßigt acht Euro; für das 20-Uhr-Konzert kosten sie 19, ermäßigt 16 Euro.