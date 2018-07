Touristischer Infopunkt am Kreisverkehr

Thomas Pilz

Zabelsdorf (MOZ) Es ist tatsächlich beeindruckend: Täglich passieren dutzende Radtouristen den Kreisverkehr in Zabelsdorf. Entweder kommen sie aus, oder sie fahren in Richtung Zehdenick. Und zwar nutzen sie allesamt den vielbefahrenen Radfernweg Berlin-Kopenhagen. Das beweist, wie sinnvoll die Investition von Landkreis und Kommune vor 18 Jahren war.

Wohin die Radler auch streben mögen und woher sie auch kommen, eines haben sie gemeinsam: Sie wollen sich informieren über die Region, und was der aktuelle Standort ihnen alles für Möglichkeiten bietet. Zumal auch Zabelsdorf so einiges vorzuweisen hat. Man nehme nur den idyllischen Großen Wentowsee, das Gotteshaus, oder aber dass das Dorf als einziges weit und breit noch über einen Bäcker verfügt. Und dann wäre da noch unweit des Feuerwehrgerätehauses die Bücherwaage.

Das brachte den Zabelsdorfer Ortsvorsteher, Emil Beuth, vor gut einem Jahr auf eine clevere Idee. Dieses beliebte Wiegehäuschen am Kreisverkehr, das auf seine Initiative hin und dank Sponsoren saniert wurde, könnte doch ebenso gut ein touristischer Info-Punkt sein. Beuth sprach mit Regio-Nord-Chef Olaf Bechert, der sich über die Initiative freute und Unterstützung zusicherte.

Was lange währt, wird gut: Am Donnerstag konnte Olaf Bechert das obligatorische, grüne „I“ dem Ortsvorsteher übergeben. Das „I“ signalisiert allen Gästen der Region, aber auch interessierten Einheimischen, dass in der Bücherwaage unter anderem touristisch informiert wird.

Bechert betonte, möglich sei das auch geworden, weil die anerkannten Touristinfos im Mittelzentrum sowie die Regio-Nord solche Info-Punkte in Eigenverantwortung installieren können. Im Haus des Gastes in Himmelpfort befindet sich ebenfalls ein Info-Punkt, auch im Ziegeleipark Mildenberg, sowie in den beiden Naturparkverwaltungen. Außerdem verfügt Neuglobsow über eine anerkannte Touristinfo. Mit anderen Worten, Regio-Nord und Tourismusverband haben das touristische Netzwerk eng geknüpft.

Beuth bedankte sich bei Bechert für die Unterstützung und kündigte an, sobald wie möglich das „I“ weithin sichtbar zu installieren. Im Wiegehäuschen befinden sich ohnehin neben der guten Lektüre für eine Verschnaufpause auch diverse Flyer, die auf Veranstaltungen in der Region verweisen oder aber auf Unterkünfte und dergleichen. Jedermann kann sich in den Sommermonaten ganz unkompliziert rund um die Uhr also informieren oder ein Buch ausleihen, mitnehmen beziehunsgweise eintauschen.