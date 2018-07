164 weitere Parkplätze in der Innenstadt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Der Park & Ride-Platz an der Stralsunder Straße platzt bereits seit Jahren aus allen Nähten. Die rund 360 Auto-Stellplätze reichen schon längst nicht mehr aus, die ständig steigende Zahl von Pendlern aufzunehmen. „Wer früh morgens nicht rechtzeitig da ist, sucht hier einen Platz für seinen fahrbaren Untersatz vergebens“, sagen übereinstimmend Nutzer dieser Stellfläche, die dort ihr Auto parken und dann mit der Bahn in Richtung Berlin unterwegs sind.

Aber auch Besucher der Stadt oder Leute, die in der Innenstadt einkaufen wollen, klagen oft über fehlende Parkplätze. Die Idee eines Parkhauses an der Lindenstraße hat die Stadt erst einmal auf Eis gelegt. Gleichwohl ist den Verantwortlichen im Rathaus klar, dass noch weitere Angebote für Autofahrer, vor allem aber Pendler, geschaffen werden müssen.

Deshalb wird das städtische Grundstück zwischen dem P&R-Platz an der Stralsunder Straße und der Lehnitzstraße jetzt zu einem weiteren P&R-Platz umgebaut. „164 Autostellplätze, davon zwei für Menschen mit Behinderung, entstehen auf der 4 500 Quadratmeter großen Fläche“, sagt Stephan Bernard von der städtischen Bauverwaltung. Zwischen den Reihen der Stellplätze werden 24 Bäume gepflanzt.

Die Hauptzufahrt zu dem neuen Parkplatzgelände liegt an der Lehnitzstraße, etwa in der Mitte des Grundstücks. „Es wird aber auch eine Verbindung zum benachbarten P&R-Platz an der Stralsunder Straße geben“, sagt Bernard. Der Fußweg zwischen dem neuen Stellplatz und dem des Landkreises, der an die Lindenstraße grenzt, bleibt erhalten. Rund 900 000 Euro investiert die Stadt Oranienburg für diese Baumaßnahme. Sie kann sich dabei aber auch über eine 80-prozentige Förderung vom Land freuen. Der Stellplatz soll noch dieses Jahr eröffnet werden.