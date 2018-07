"Union“-Schriftzug in Frontscheibe von Hertha-Bus geritzt

dpa

Neuruppin (dpa) Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Neuruppin den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC beschädigt.

Mit einem spitzen Gegenstand sei der Schriftzug „Union“ in die Frontscheibe des Busses geritzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Beamten vermuten, dass es sich dabei um den Namen des Stadtrivalen 1. FC Union Berlin handelt. Dieser ist den Angaben zufolge in einer Größe von 120 mal 40 Zentimetern sichtbar. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und die „B.Z.“ darüber berichtet.

Der Vorfall sei am Freitagmorgen bemerkt worden, sagte die Sprecherin. Kriminaltechniker hätten anschließend Spuren gesichert. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 4 500 Euro. Hertha hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai befindet sich seit Donnerstag in einem sechstägigen Trainingslager in Neuruppin.