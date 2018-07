Jugendklub „Treff ’92“ lädt Jugendliche zu Feriencamp ein

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Große Ferien haben auch die Fürstenberger Schüler. Damit nicht erst Langeweile aufkommt, unterbreiten die Mitarbeiter des Jugendklubs „Treff ’92“ zahlreiche Angebote. So zum Beispiel am kommenden Montag, wenn die Treffleute mit Mann und Maus zu einer Fünf-Tage-Ostsee-Exkursion aufbrechen.

Es geht auf die Insel Usedom, wo die Kinder im Ostseebad Trassenheide untergebracht sein werden, gleichsam einen Katzensprung nur von der Ostsee entfernt. In drei Bussen werden die Kinder an die Küste gondeln, einer von ihnen wird vom Amt Gransee und Gemeinden bereitgestellt. Aus dem einfachen Grunde, weil sich Jugendliche und Betreuer des Granseer Jugendklubs „Old School“ den Ostsee-Trip nicht entgehen lassen wollen. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Inline-Hockey lädt übrigens für 28. Juli auf die Festwiese zum Sommerfest rund um das Klubgelände ein. Jeder, der Lust hat, mitzumachen, kann sich immer freitags ab 16 Uhr in der „Alten Turnhalle“ einfinden. Denn dann wird fleißig und mit viel Spaß geübt.