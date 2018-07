Neue Spiele-App sorgt für digitale Schnitzeljagd in Stadtbibliothek

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Wer Spaß haben und dabei die Stadtbibliothek auf spielerische Art und Weise erkunden möchte, der kann dies jetzt mit „Actionbound“ – einer Spiele-App für Smartphones und Tablets. Seit kurzem wird diese App kostenfrei angeboten, informiert Eike-Kristin Fehlauer von der städtischen Pressestelle. „,Actionbound’ ist wie eine elektronische Schnitzeljagd, das mobile Endgerät funktioniert dabei ähnlich wie ein Kompass“, sagt Eike-Kristin Fehlauer.

Die Mitspielerinnen und Mitspieler folgen dabei digitalen Hinweisen und lösen gemeinsam in Gruppen kleine Rätsel, die sie schließlich ans Ziel bringen. Dabei sei jedoch genaues Arbeiten gefragt. Wissen, das auf Informationsschildern, im Bibliothekskatalog sowie in Büchern, DVDs oder Konsolenspielen stehe, müsse so gründlich wie möglich recherchiert und exakt wiedergegeben werden, um den sogenannten Bound erfolgreich abschließen zu können. Book-Selfies und Rätsel zum Schmunzeln sorgten dafür, dass der Spaß bei der ganzen Sache nicht zu kurz komme.

„Die Idee, vor allem Kindern und Jugendlichen auf spielerische Art die Bibliothek näher zu bringen, erwies sich bei den ersten Testläufen schon als großer Erfolg“, sagt die Pressesprecherin. Das Angebot richtet sich vor allem an Gruppen. „Wer Lust auf eine spannende Jagd quer durch 68 000 Bücher und elektronische Medien hat, sollte sich einfach direkt in der Stadtbibliothek anmelden“, empfiehlt Eike-Kristin Fehlauer.

Stadtbibliothek Oranienburg, Schlossplatz 2, Telefon 03301 8660, stadtbibliothek@oranienburg.de. Öffnungszeiten: montags und dienstags sowie donnerstags und freitags jeweils von 11 bis 18 Uhr; samstags von 9 bis 13 Uhr.