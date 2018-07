Domscheidt-Berg tourt durch den Landkreis

Thomas Pilz

Oberhavel (MOZ) In den Schulferien herrscht im Bundestag sitzungsfreie Zeit. Die Abgeordneten müssen nicht nach Berlin zu den Fraktions,- Ausschuss,- oder Plenarsitzungen. „Sitzungsfrei heißt aber nicht Urlaub“, so Anke Domscheit-Berg, die für die Linke im Bundestag sitzt. Die Sommerpause nutzt auch sie für eine Tour durch ihre Wahlkreise.

Dazu gehören der Landkreis Oberhavel, das östliche Havelland, Brandenburg an der Havel, der Landkreis Potsdam-Mittelmark und Jüterbog. Am kommenden Montag wird sie im Nordkreis unterwegs sein. Zum Beispiel wird sie um 9.30 Uhr im Tierheim Tornow erwartet und um 11.30 Uhr im Ziegeleipark Mildenberg. Um 15 Uhr ist ein Treffen an der Schleuse Kannenburg geplant, gegen 18 Uhr heißt es „inside Bundestag“. Im Granseer Heimatmuseum will Domscheit-Berg über den Alltag im Bundestag berichten. Außerdem wird gegrillt. Jedermann ist willkommen.