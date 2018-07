Seniorenbeirat will Zusammenarbeit mit Jugendlichen vertiefen

Wiebke Wollek

Kremmen Das Aufeinandertreffen von Jugendlichen und Senioren ist nicht selten durch Vorurteile belastet, die von mangelndem Verständnis füreinander herrühren. Der Kremmener Seniorenbeirat setzt sich deshalb bereits seit Jahren für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Generationen ein.

In ihrer jüngsten Beratung am Donnerstag haben die Mitglieder des Gremiums weitere Vorhaben besprochen. So ist demnächst ein gemeinsamer Grill- und Spieleabend geplant. Bei dieser Gelegenheit möchten die Senioren auch den neuen Jugendkoordinator Danny See besser kennenlernen. Ein Termin für diese Veranstaltung steht allerdings noch nicht fest.

Bei einem der vergangenen Projekte zwischen jüngeren und älteren Kremmenern wurde deutlich, dass es viele Probleme in der Stadt und auch in den Ortsteilen gibt, die nicht nur für Senioren ärgerlich sind. Zum Beispiel schlechte Wege, die das Befahren mit Rollatoren, Rollstühlen, aber auch Kinderwagen beschwerlich machen.

Kritisiert wurde auch die Versorgung mit Fachärzten in der ländlichen Region rund um Kremmen. Weite Fahrwege können von vielen alten Menschen nicht mehr allein bewältigt werden. Positiv erwähnt wurde in diesem Zusammenhang die Ansiedlung eines Hörgeräte-Akustikers.

Der Seniorenbeirat wurde im Jahr 2000 gegründet. Ziel ist es nach wie vor, Politik und Öffentlichkeit auf Missstände aufmerksam zu machen und sich für deren Beseitigung zu engagieren. Ab 55 Jahren kann man dem Gremium offiziell beitreten. Realistisch sei es jedoch, erst im Rentenalter mit diesem Ehrenamt zu beginnen, erklärt Hannelore Tietz, stellvertretende Vorsitzende. Denn die Beratungen und Einsätze finden häufig am Vormittag statt. Der Seniorenbeirat ist durch Margareta Ganschow als beratendes Mitglied im Kultur- und Sozialausschuss der Stadt vertreten.

Derzeit arbeiten 14 Damen und Herren im Beirat mit. Alle sieben Ortsteile von Kremmen sind durch sie vertreten. „Wir würden uns freuen, noch mehr Interessenten zu finden“, sagt der Vorsitzende Gerhard Mittelstädt. Der Groß-Ziethener betont, dass der Seniorenbeirat sich nicht nur um Missstände und Probleme kümmert, sondern auch das Leben der älteren Menschen bereichert. Die Zusammenarbeit mit den Schulen gehöre ebenso dazu wie Ausflüge und Feste. Derzeit finden Planungen zum Herbstfest der Senioren am 13. Oktober statt, das im Kulturhaus der Sana-Kliniken in Sommerfeld gefeiert wird. Dort tritt unter anderem die Gruppe Drums Alive auf.