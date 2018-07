Ideensuche für die Gentzschule

x

Neuruppin In den Um- und Ausbau der Neuruppiner Wilhelm-Gentz-Grundschule kommt langsam Bewegung. Bis Ende August läuft dafür nun ein Architektenwettbewerb. Darüber informierte Neuruppins Baudezernent Arne Krohn beim Besuch von Brandenburgs Jugendministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag in der Schule.

Mit einer Investitionssumme von etwa sieben Millionen Euro, die zu großen Teilen mit Landesmitteln aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb finanziert werden, rechnete die Stadtverwaltung für das Projekt schon vor zwei Jahren. Ziel ist es, den DDR-Bau vom Typ Erfurt einmal umzukrempeln. Laut Krohn ist unter anderem geplant, die Raumzuschnitte zu verändern. Deshalb hat es erste Gespräche mit Planern und Lehrern in der Schule darüber gegeben, was nötig ist. Die künftigen Gegebenheiten sollen „die Grundlage für gemeinsames Lernen in einer Klasse von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf bilden“, heißt es in der Beschreibung des Wettbewerbs, an dem sich 15 Büros beteiligen sollen. Nicht nur in das Schulgebäude wird investiert. Geplant ist auch, eine neue Zwei-Felder-Sporthalle dort zu errichten. Die Architektenvorschläge werden im September ausgewertet.(kus)