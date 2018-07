Levy holt mit Brandenburg-Vierer Silber

Dudenhofen Maximilian Levy grinste zufrieden. „Das hat doch prima geklappt. Experiment geglückt, Fortsetzung nicht ausgeschlossen.“ Der 31 Jahre alte Cottbuser, eigentlich ein gelernter Sprinter, begab sich am Donnerstag bei den deutschen Bahnrad-Meisterschaften auf für ihn völlig neues Terrain. Der vierfache Weltmeister in den Kurzzeitdisziplinen war der Anfahrer im neu zusammengestellten Brandenburg-Vierer. Schon im Vorfeld hatte die Ankündigung, dass Levy einen Ausflug zu den Verfolgern machen würde, für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. „Max soll mit seiner Schnelligkeit das Quartett auf Touren bringen und damit den Grundstein für einen Platz auf dem Podium legen“, hatte der Cottbuser Trainer-Fuchs Heiko Salzwedel zu dem gewagten Experiment gesagt.

Am Ende gab es rundherum zufriedene Gesichter. Das Team LKT Brandenburg mit Levy, den erfahrenen Henning Bommel und Roger Kluge sowie dem jungen Richard Banusch holte in 4:08,82 Minuten Meisterschafts-Silber und musste sich nur dem Team Heizomat rad-net.de in der Besetzung Jasper Frahm, Felix Groß, Lucas Liss und Leif Lampater (4:07,54) geschlagen geben. Die Titelverteidiger, gleichzusetzen mit dem Auswahl-Vierer, kamen frisch aus dem Höhentrainingslager, und einige von ihnen werden bei den kommenden Europameisterschaften in Glasgow am Start stehen. Und so war es mehr als eine Prestigeangelegenheit, dieses Duell zu gewinnen.

Die Brandenburger servierten ihnen den Titel allerdings nicht auf dem Silbertablett. Im Gegenteil. Anfangs lagen die Salzwedel-Schützlinge dank des hohen Angangstempos von Maximilian Levy, der dann ausscherte, in Führung. „Sie haben eine prima Vorstellung geboten. Die Zeit war gut“, urteilte Bundestrainer Sven Meyer.

Auch Roger Kluge war zufrieden. „Das lief super. Max Levy und auch der junge Banusch haben einen echt guten Job gemacht.“ Für Kluge ist der Start bei den Meisterschaften ein, allerdings nur kleiner, Ersatz für den entgangenen Start bei der Tour de France. Denn eigentlich hatte der 32 Jahre alte Profi gehofft, in diesem Tagen mit seinem Team Mitchelton-Scott auf den Straßen Frankreichs unterwegs zu sein. Doch die Aus-tralier verzichteten für die Tour auf die Sprinter und setzen stattdessen komplett auf ihren Kletterspezialisten Adam Yates, der für eine vordere Platzierung im Gesamtklassement sorgen soll. „Natürlich bin ich enttäuscht, aber ich muss die Entscheidung akzeptieren“, sagte Kluge. Vielleicht kann sich der Madison-Weltmeister noch mit der einen oder anderen Medaille in Dudenhofen schadlos halten.