TuS 1896 holt zwei OFC-Spieler

Sachsenhausen Sachsenhausen. Der Vizemeister des Landes Brandenburg ist wieder im Training – und mit ihm drei neue Spieler. Nach Torwart Stefan Demuth (zuletzt Falkensee-Finkenkrug) verpflichtete der TuS 1896 Sachsenhausen auch zwei Spieler vom Ortsnachbarn und Ligakontrahenten Oranienburger FC Eintracht.

Bei diesem sammelte Pascal Heidenreich in den vergangenen anderthalb Spielzeiten erste Erfahrungen in der Brandenburgliga, kam auf insgesamt 25 Einsätze. „Wir haben ihn schon länger beobachtet“, berichtet Trainer Oliver Richter. Der 20-Jährige habe seine Sache gut gemacht und passe ins Profil. Beim TuS gehe es darum, für eine gesunde Regeneration zu sorgen – auch im defensiven Mittelfeld. Dort waren zuletzt Martin Wunderlich und Edgar Kordecki gesetzt. Letzterer schließt nicht aus, sich im kommenden Jahr höherklassig versuchen zu wollen. Wunderlich wiederum kündigte bereits an, seine letzte Saison spielen zu wollen. „Wir müssen an die Zukunft denken und wollen früh genug reagieren“, so Richter. „Unsere Nachwuchsabteilung stellt nur im begrenzten Umfang Spieler zur Verfügung, die den Anforderungen in der Brandenburgliga gerecht werden. Darum haben wir nun Spieler für die Zukunft verpflichtet, bei denen wir denken, dass sie dieses Niveau haben oder erzielen werden.“

Während der TuS-Coach Pascal Heidenreich zutraut, schnell den Anforderungen gerecht zu werden, soll Justin Komossa viel Zeit bekommen. Der 18-Jährige war zuletzt der Kapitän derA-Junioren des OFC Eintracht. Auch in der anstehenden Spielzeit könnte er noch im Nachwuchsbereich spielen. Von dieser Möglichkeit wird der TuS nicht Gebrauch machen. Der Plan: Richter wird den Youngster permanent mit dem Brandenburgliga-Kader trainieren lassen. „Er wird auch seine Einsätze bekommen, um sich an die körperliche Robustheit zu gewöhnen. Parallel dazu wird Justin aber auch für die Zweite aktiv sein. Ich bin davon überzeugt, dass er in die Mannschaft passt und seinen Weg gehen wird. Aber die kommende Saison wird definitiv ein Lehrjahr.“

Auch Stephan Lange, der sich intensiv in die Gestaltung des TuS-Kaders einbrachte, ist von den Neuzugängen überzeugt. „Die beiden Oranienburger sind jung und talentiert. Wir wollten sie frühzeitig binden. Zu Pascal hatten wir immer Kontakt, weil sein Bruder bei uns in der Kreis-oberliga spielt. Er hat die Zukunft vor sich und bei uns die Möglichkeit, viel zu lernen.“ Auch in Zukunft sei es das Ziel, junge Talente nach Sachsenhausen zu holen. „Das wird weiter unsere Philosophie sein. Es wird aber immer schwieriger, junge Leute zu finden, die sich der Herausforderung Brandenburgliga stellen wollen. Darum bin ich um so glücklicher, dass es uns gelungen ist, für die zweite Mannschaft sieben Spieler zu holen, die noch U 21 sind.“

Abgänge gab es beim TuS 1896 nur wenige. Benjamin Brandt, Mateusz Wallroth, Philipp Pönisch und der lange verletzte Pascal Wicenty spielten zuletzt keine große Rolle mehr. Daher sagt Richter: „Grundsätzlich hat sich der Kader nicht verändert. Es ist schön, dass wir als Mannschaft so zusammenbleiben. Das zeigt, dass ein guter Zusammenhalt besteht.“ Was geht für sein Team in der neuen Saison? „Wir werden sicherlich wieder als Mitfavorit genannt. Es gibt aber viele Teams, die dafür mehr investiert haben. Wir werden nur auf dem bisherigen Level spielen können, wenn alle klar im Kopf sind.“