Baustart für Schulerweiterung

Jan Kuipers

Dallgow-Döberitz Endlich geht es los. Nach monatelangem hin und her und nach zahllosen Elternabenden haben in dieser Woche die Arbeiten zum Abriss des alten Flachbaus der Grundschulfiliale in der Steinschneiderstraße begonnen. Damit startet Dallgows größtes Bauprojekt und ein Teil des Schulgeländes wird über den Sommer zur Baustelle. Das bestehende Schulgebäude erhält einen großen Anbau, womit die Kapazität der ohnehin schon riesigen Grundschule noch einmal erweitert wird.

Das Bauvorhaben wurde im Vorfeld heftig diskutiert. Noch im Februar protestierte die Elternschaft massiv gegen das damalige Vorhaben der Gemeindevertretung, wonach der ursprüngliche Plan noch einmal verändert werden sollte, um an beiden Standorten von Klassenstufe eins bis sechs unterrichten zu können. Die Gemeindevertreter gaben damals nach und so entstehen jetzt nach ursprünglichem Plan 17 neue Hort- und Klassenräume. Zudem soll das Schulgelände komplett barrierefrei werden.

Die bei den Eltern so unpopuläre Schulteilung ist jedoch keinesfalls endgültig vom Tisch. Nach Willen des Bürgermeisters soll Dallgow langfristig zwei getrennte Grundschulen erhalten. So könne das neue Schulgebäude innerhalb von 6 Wochen zur eigenständigen Grundschule umgebaut werden, so Jürgen Hemberger im Gespräch mit Landrat Roger Lewandowski. Eine Schulteilung würde jedoch noch weitere Maßnahmen erfordern. An der Steinschneiderstraße müsste eine neue Turnhalle entstehen und am jetzigen Hauptstandort am Wasserturm würden dann wieder Hortplätze fehlen. Zumindest für eine neue Turnhalle gibt es bereits erste Pläne.

Auch der jetzt begonnene Abriss wurde von der Elternschaft kritisch beäugt. Als bekannt wurde, dass ein Gutachter in dem 1972 errichteten Flachbau Schadstoffe identifizierte, war der Aufschrei bei den Eltern groß. Schließlich müssen die abgetragenen Baustoffe bis zu mehreren Monaten auf dem Schulgelände lagern, bevor sie abtransportiert werden können. Die Gemeinde reagierte mit einer Informationsveranstaltung und auch der Gutachter versucht zu beschwichtigen. Das Gebäude sei „gut untersucht“, es ginge nur um „geringe Mengen“. Wenn alles nach Vorschrift liefe, sei keine Ausbreitung zu befürchten. Das die Gefahrenstoffe womöglich mehrere Monate auf dem Schulgelände lagern, würde die Gefahr einer Ausbreitung nicht erhöhen, so der Gutachter Dr. Machholz gegenüber BRAWO. Die Kosten für das Bauprojekt waren über die lange Planungszeit immer wieder gestiegen, sodass die Gemeinde jetzt mit 6 Millionen Euro kalkuliert. Hierfür hofft man noch auf Unterstützung durch Fördermittel. Nach den Sommerferien 2020 sollen die ersten Klassen einziehen.