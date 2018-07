Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Eisenhüttenstadt ist erneut in ein Geschäft eingebrochen worden. Ziel der Täter war diesmal die Diehloer Straße, wo in der Nacht zu Freitag ein Fenster in einem Gebäude aufgehebelt wurde. In den Räumen seien alle Behältnisse durchsucht worden, sagte ein Polizeisprecher. Am Ende fehlte das Wechselgeld. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.