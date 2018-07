So schnell wird sich die Mannschaft nicht erholen

Berlin (MOZ) Letzter Aufruf für die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Heute nochmal eine ordentliche Weltmeisterparty schmeißen. Und dann trauern, denn morgen gibt es einen neuen Titelträger. Wobei: Abgedankt hat der amtierende schon vor einigen Tagen mit dem desaströsen Vorrunden-Aus.

So schnell wird sich die Mannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw von der Schmach nicht erholen. Mental gelähmt vom Triumph 2014 in Brasilien, hat der viermalige Weltmeister die Weiterentwicklung dieses Ballspiels verschlafen. Wie übrigens auch Spanien. Die Leistungen bei der Euro 2016 mit dem Halbfinal-Aus gegen Frankreich und die Auftritte in der leichten WM-Qualifikation hätten als Warnsignale verstanden werden können. Das wurden sie aber nicht. Was gut war, muss vier Jahre später nicht auch gut sein. Es ist kein Zufall, dass es in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften erst zwei Titelverteidigungen gab: Italien (1934/38) und Brasilien (1958/62). Aber die DFB-Auswahl dachte, sie könnte die Fußball-Gesetze außer Kraft setzen.

ZDF-Kommentator Béla Réthy brachte in der letzten Vorrunden-Partie gegen Südkorea das Dilemma des deutschen Spiels mit einem Satz auf den Punkt: „Das ist hier alles keine Zeitlupe, das sind reale Bilder!“ Ob Frankreich oder Belgien, ob England oder Kroatien: Tempo und durchaus riskantes Vertikalspiel sind aktuell das A und O des Fußballs. Eine solide Defensivarbeit mit einem hervorragenden Torhüter ist die Basis. Ballbesitzfußball ist nicht tot, aber wieder einmal wurde der Beweis angetreten (wie zu Louis van Gaals Zeiten beim FC Bayern): Ballbesitz darf nicht zum Selbstzweck verkommen. Den Ball zu haben, ist besser, als ihn nicht zu haben, aber das kann nur der Ausgangspunkt sein für ein mal geduldiges, mal schnelles Spiel nach vorne.

Das Turnier in Russland war kein Offensiv-Feuerwerk. Viele Teams stellten die Sicherheit in den Vordergrund. Den eigenen Strafraum abschotten – und vorne hilft der liebe Gott. Oder eine Standardsituation. Rund 40 Prozent der Tore fielen nach einem ruhenden Ball. Das sind düstere Aussichten. Und wenn, vielleicht schon bei der WM 2022 in Katar, das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Mannschaften aufgebläht wird, werden die spielerischen Elemente durch den Verlust an Qualität noch weiter zurückgehen.

Die europäischen Mannschaften haben dieser WM den Stempel aufgedrückt. Erstmals seit 1982 erreichte kein Team aus Afrika das Achtelfinale. Immer mehr europäische Nationen investieren in Trainer, in Medizin, in die Analyse der Spieldaten. Weil sie das Geld haben. Die Globalisierung, die das Nord-Süd-Gefälle weiter verschärft, macht sich bemerkbar. Ach ja, und dann war da noch Russland als Gastgeber. Fußballerisch überzeugte die Sbornaja mit dem Erreichen des Viertelfinales. Die Stimmung in den zwölf top-modernen Stadien war prickelnd. Aber die innen- und außenpolitischen Probleme werden das Land spätestens in der nächsten Woche wieder einholen.