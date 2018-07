Sechs Wochen Freizeitgestaltung

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Der Luxus von sechs Wochen Ferien am Stück bleibt den Schulkindern vorbehalten. In der Zeit, die neben Urlaubsreisen mit den Eltern und Ferien bei Oma und Opa übrig bleibt, bietet der Seelower Hort Beschäftigung für die Kinder an. Zwischen 50 und 60 Grundschüler werden in den Sommerferien den ganzen Tag über hier betreut. Jeden Tag gibt es ein besonderes Programm. „Die Kinder sollen ihre Ferien nach ihren Interessen genießen“, betont Hort-Leiterin Jutta Gloth. Das Gelände samt vielfältiger Spielmöglichkeiten ist den Kindern bekannt. Nur können sie während der Ferien bereits am Vormittag ausgelassen spielen.

„Wir waren im Zoo und haben ein Rätsel über Tiere aus der Eiszeit gelöst“, berichtet der 8-jährige Malte stolz. „Und wir gehen noch in den Kletterpark“, sagt Neele (8) voller Vorfreude. Die Erzieherinnen haben sich für jede Woche ein Thema überlegt. Gesundheit, Action und Dinosaurier stehen unter anderem auf dem Programm. Dazu gehört auch das gemeinsame Zubereiten eines gesunden Frühstücks. „Da gibt es Frühlingsquark, selbst geschüttelte Butter aus Sahne – nichts Alltägliches“, sagt Jutta Gloth. „Ich bringe selbst gemachte Marmelade von Oma und Opa mit“, verrät Neele. Malte verspricht Stachelbeer-Marmelade.

Auch baden gehen wollen die Kinder. Das hat sich wegen des Regenwetters ein wenig verschoben, soll aber nachgeholt werden, sobald es wieder sonniger ist. Bis dahin bietet der Horthof genügend Platz zum Toben und Spielgeräte, um die Ferienzeit in vollen Zügen zu genießen.(jsj)