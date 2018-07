Rentnerpaar in misslicher Lage

MOZ

Neuruppin Ein 80-jähriger polnischer Senior ist am Donnerstagabend zwischen Lögow und Kantow mit seinem Auto auf eine Weide gefahren, da seine Frau auf Toilette musste. Als er wieder auf die Straße fahren wollte, landete das Auto im Graben. Weil das Paar auf die Polizei einen verwirrten Eindruck machte, kam es ins Krankenhaus. Als der Sohn der Rentner in die Klinik kam, stellte sich heraus, dass seine Eltern an Demenz erkrankt sind und er sie bereits vermisst hatte. Er hatte sich nach ihnen bei der polnischen Polizei erkundigt, aber keine Anzeige erstattet. Als der Sohn Nachricht aus dem Krankenhaus erhielt, war er nach Neuruppin aufgebrochen.