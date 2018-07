Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Mit viel Lob haben Heidi und Rolf Grünert die Sommerausstellung „Traditionen“ in der Konzerthalle bedacht. Das Ehepaar aus dem erzgebirgischen Schwarzenberg gehörte am Mittwoch zu den Gästen der Vernissage. „Wir sind Urlauber“, sagte Heidi Grünert. Eine Woche würden sie schon in Bad Freienwalde weilen. Es sei ihr letzter Tag und den wollten sie mit Kultur verbringen. Die bot sich den Besuchern einmal mehr. Zunächst musizierte Nini Funke am Klavier. Die Pianistin aus Wien eröffnete damit die Sommerausstellung des Oberbarnimer Kulturvereins (OKV). Mitglieder des Bad Freienwalder Keramikzirkels und Hobbykünstler der Arbeitsgruppe „Kunst“ des OKV gestalten sie und präsentieren eine Auswahl ihrer kreativen Arbeit. Man merke, dass die Volkskunst hier noch sehr bodenständig sei und sie auch gewürdigt werde, findet Rolf Grünert. Der 68-Jährige ist nicht das erste Mal in der Stadt. Schließlich hat er, wie er gegenüber MOZ verrät, von 1967 bis 1970 im Meliorationskombinat gelernt und war auch schon zum Klassentreffen wieder in Bad Freienwalde.

Nicht nur im Saal der Konzerthalle gibt es bis zum 12. August eine Menge an Kunst zu entdecken, sondern auch im Foyer. Dort sind Bilder der Arbeitsgruppe „Kunst“ des OKV zu sehen, die noch vor kurzem in der Partnerstadt Bad Pyrmont in der Schau „Platziert“ hingen. Sie sind Ausdruck der fast 30-jährigen Städtepartnerschaft.