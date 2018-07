Neuer Plan für das Einkaufszentrum

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Die Stadt möchte für das Einkaufszentrum in der Fürstenwalder Straße einen neuen Bebauungsplan erstellen. Auch über eine zusätzliche Zufahrt wird nachgedacht.

„Der alte Bebauungsplan aus dem Jahr 1995 ist nicht mehr aktuell.“ So formuliert es Kerstin Bartelt, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Beeskow. Deswegen muss ein neuer Plan her, der auch öffentlich für die Bürger ausgelegt werden soll. Hauptsächlich geht es darum, die Angaben zum Sortiment anzupassen.

Fachmärkte für „nichtinnenstadtrelevante Sortimente“ mit insgesamt 4400 Quadratmetern Fläche dürfen laut altem Plan auf dem Gelände des Einkaufszentrums Nord gebaut werden. Das sind Läden, die nach Ansicht der Verantwortlichen die Geschäfte in der Innenstadt nicht gefährden. Für große Einzelhandelsbetriebe sind bisher 6600 Quadratmeter vorgesehen. Wie sich die Größenverhältnisse in dem neuen Plan ändern, kann Kerstin Bartelt noch nicht sagen. „Den neuen Bebauungsplan aufzustellen, ist ein längerer Prozess.“

Seit 2017 ist die Familie um Philip und Rainer Hannemann und Bianca Mank Eigentümer des Geländes. Sie ist in Beeskow mittlerweile kein unbekannter Name mehr. Die Familie ist auch Investor des Verbrauchermarktes am Beeskower Ostkreuz. Dort öffnete im vergangenen Jahr der Discounter Netto seine Pforten. Für die Weiterentwicklung des EKZ haben sich die Hannemanns schon Gedanken gemacht. „Wir überlegen ja schon länger, ob in den jetzigen Aldi eine Postfiliale einziehen könnte“, sagt Philip Hannemann. Denn die Post suche in Beeskow schon länger nach einer größeren Fläche. In solch einem Falle würde Aldi „natürlich nicht aus Beeskow verschwinden“, versichert Hannemann. Er betont aber, dass er und seine Kollegen erst einmal den neuen Bebauungsplan abwarten müssen.

Relativ konkret sind hingegen die Pläne über eine neue Zufahrt zu dem Gelände. Bis jetzt führt der Weg zu den Einzelhandels- und Fachmärkten über eine kleine Zufahrtsstraße. Nach Vorstellungen der Eigentümer soll die Zufahrt künftig auch über den Kreisel möglich sein, der von Neuendorf aus nach Beeskow führt. Diesen Plan bestätigt auch Kerstin Bartelt von der Stadt.

Auf ein komplett neues Einkaufszentrum müssen sich die Beeskower wohl nicht einstellen: Einzelhandelsmärkte wie Aldi würden mittlerweile auf immer größere Verkaufsflächen setzen, dieser Entwicklung müsse man sich anpassen, sagt Philip Hannemann. Deshalb sieht er mit dem neuen Bebauungsplan für das EKZ keine Umstrukturierung, sondern eher eine Erweiterung der Flächen vor. „Wir wollen das Einkaufszentrum insgesamt aufleben lassen“, sagt Hannemann.

Das Erscheinungsbild könne sich durchaus etwas ändern: „Die Fassade bei der Anlieferung haben wir schon gestrichen.“ Als nächstes soll auch der vordere, für die Kunden sichtbare Teil optisch aufgewertet werden.

Das Gebiet für den neuen Bebauungsplan umfasst im nördlichen Teil auch eine noch freie Fläche. Hier könnten laut Hannemann unter anderem neue Stellplätze entstehen. Er betont, dass er mit seinen Kollegen in engem Kontakt mit der Stadt Beeskow ist: Erst kürzlich habe vor Ort ein Termin mit Abgeordneten der Stadtverordnetenversammlung stattgefunden.