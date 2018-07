Aus WBG wird 1893

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Wer einen spektakulär klingenden, Aufsehen erregenden Titel erwartet hatte, dürfte etwas enttäuscht sein. Der neue Name kommt unaufgeregt und nüchtern daher. Die Veränderung ist überschaubar. „Wohnungsgenossenschaft Eberswalde 1893“ wird die Noch-Wohnungsbaugenossenschaft Eberswalde-Finow künftig heißen. Dies hat die Vertreterversammlung auf ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Mit 32 von 35 Stimmen. Das Gremium folgte damit einem Vorschlag des Vorstands, der – gemeinsam mit Marketingexperten – „Wohnungsgenossenschaft Eberswalde 1893“ aus insgesamt 79 Vorschlägen als Favoriten ausgewählt hatte.

Mit der Umbenennung verabschiedet sich die WBG von ihrem mehr gelittenen denn geliebten Kürzel. Das „bau“ im Namen ist gestrichen (ebenso wie „Finow“ entfällt). Stattdessen stellt die Genossenschaft mit der Jahreszahl den Bezug zur Geschichte, zu ihrer 125-jährigen Tradition in Eberswalde her. Bekanntlich war der Vorläufer der heutigen Genossenschaft 1893 als Eberswalder Spar- und Bauverein gegründet worden. Dieser ging später in der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (AWG) auf. Die Jahreszahl soll denn künftig auch das Kürzel sein. „Wir sind die ,1893‘“, bestätigt eine Sprecherin der Genossenschaft. Laut Vorstand hatte die Abkürzung WBG immer wieder zu Irritationen und Verwechslungen geführt, weshalb die neue Doppelspitze Anfang des Jahres die Suche nach einem neuen Namen initiiert hatte. „Wir denken, dass mit dem neuen Namen eine gute Verbindung zwischen Tradition und Moderne gelungen ist“, sind Volker Klich und Guido Niehaus überzeugt.

Ein wenig müssen Mitarbeiter und Mitglieder aber noch mit der alten Bezeichnung leben. Der neue Name werde erst mit der Eintragung ins Genossenschaftsregister rechtswirksam, so die Sprecherin. Wie lange dieses Procedere dauere, sei schwer einzuschätzen. Die Genossenschaft nutze auf alle Fälle die Zeit, um derweil am neuen Logo zu arbeiten. Nach und nach werde man dann in der Öffentlichkeit, vor allem in den Wohnanlagen, die Veränderung nachvollziehen. „Für die Mieter bzw. Genossenschaftsmitglieder ändert sich aber nichts“, so die Sprecherin. Farblich hat sich die Genossenschaft bereits vor Monaten gewandelt, vom Blauton Cyan auf Petrol umgestellt. Und dieser Tage erschien das Mitgliederjournal mit neuem Titel: Genossenschaftsgeflüster.

Die deutsche Genossenschaft, beispielgebend und nach wie vor zeitgemäß, wurde 2016 von der Unesco in die Liste des „Immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ aufgenommen.