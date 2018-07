In der Schatzinsel stolzieren die Taschen-Models

Kerstin Ewald

Bernau (moz) Der Buchladen Schatzinsel präsentiert am Mittwoch seine dritte TaschenBuchModenschau. Im Garten der Alten Goethestraße 2 werden die Models flanieren und dabei eine Kollektion des Lederwaren-Geschäftes Radke und eine Auswahl handverlesener Taschenbücher präsentieren. „Lebensfreude“ lautet das Motto in diesem Jahr.

Elegante, lässige und praktische Taschen für alle Geschlechter und Altersstufen werden dabei von den Mitarbeitern des Buchladens Schatzinsel und von Leder Radke vorgeführt. „Ob der Rucksack für die Wanderung, die Tasche für den Stadtbummel oder der Businesskoffer“, für jede Gelegenheit haben wir passende Begleiter, erläutert Sylvia Pyrlik, Inhaberin des Buchladens Schatzinsel. Sie wird zusammen mit Gabriele Gesche vom Taschenladen die Show moderieren. Auch Accessoires für Kinder werden gezeigt.

Dafür kündigte die Buchhändlerin Bücher an, dass aus den einzelnen Taschen Sommerlektüren herausfallen werden. Taschenbücher natürlich, wie der Titel der Schau verspricht und alle sind Empfehlungen von Sylvia Pyrlik.

Auch ihr Lieblingsbuch für diesen Sommer wird aus einer der Taschen gezogen. Es ist ein Krimi und der zweite „Fall für die Bullenbrüder“ vom Autorendoppel Rat & Rai: „Tote haben kalte Füße“ lautet der Titel. Es geht um ein Smoothie-Startup, mit dem drei Schwestern kurz vor dem Durchbruch stehen. Nur leider verschwindet eine der Gründerinnen. Sylvia Pyrlik, die eigentlich nicht gern Krimis liest, war hellauf begeistert.

„Wir zeigen mit der Modenschau die Vielfältigkeit unserer beiden Geschäfte“, so Pyrlik, die ihre Besucher am kommenden Mittwoch mit einigen kleinen Inszenierungen überraschen möchte. Was genau alles mit Büchern und Taschen so angestellt werden kann, wird wohl bis dahin ein Geheimnis bleiben.

Nur soviel sei noch verraten: Dieses Mal werden die Zuschauer zur Schau mit sogenannten Sedkarten ausgerüstet. Darauf können sie dann ihre Lieblingsmodelle, seien es Taschen oder Bücher, ankreuzen.

Die TaschenbuchModenschau findet am 18. Juli um 19.30 statt und kostet 7 Euro Eintritt. Um Reservierung im Buchladen Schatzinsel wird gebeten.