Jeder Abschied ist auch ein Anfang

Sabine Rakitin

Eberswalde (MOZ) Seine Tage als Landrat im Barnim sind gezählt. In knapp einer Woche wird Bodo Ihrke (SPD) nach mehr als 28 Jahren offiziell aus seinem Amt verabschiedet. Ende Juli endet sein Dienstverhältnis tatsächlich, und der „Neue“, Daniel Kurth (SPD), tritt an.

Der Wohnwagen hat den TÜV durchlaufen und steht bereit. Als Landrat a. D. wird Bodo Ihrke keinen Tag verschwenden. Urlaub mit seiner Frau ist geplant. Wohin es das Paar treiben wird, ist noch unklar. Einfach losfahren, vielleicht Richtung Meer, vielleicht aber auch in die Berge. Egal. Nur nicht mehr „getaktet“ leben, sondern das Gefühl von Freiheit genießen. Ihrkes Augen strahlen, als er davon erzählt.

In diesem letzten Jahr seiner Amtszeit hat sich der 63-Jährige verändert. Er ist leutseliger geworden, nicht mehr so verbissen, wie ihn die Barnimer kennenlernten, als er, seit dem 1. Juni 1990 Landrat im Altkreis Eberswalde, dreieinhalb Jahre später den Großkreis mit Bernau übernahm. Ihrke galt immer als sehr distanziert. Als nach Ursachen gesucht wurde, warum die Direktwahl eines Landrates ausgerechnet im Barnim und dann gleich zweimal - 2010 und 2018 - gescheitert ist, brachte der eine oder andere Kommunalpolitiker das schon mit Ihrkes Außenwirkung in Verbindung. „Er ist eben kein Landrat zum Anfassen“, hieß es.

Bodo Ihrke drückt das anders aus. „Winker-Termine sind für mich auch Arbeit“, sagt er, und meint damit Besuche von Volksfesten, Jubiläen, Empfängen und ähnliches an den Wochenenden. Für manche Bürgermeister wären diese Auftritte wie eine Erholung. „Mir sind solche Termine immer schwer gefallen, und das merken die Leute auch“, weiß er.

Damals, nach der Wende sei er Landrat wider Willen gewesen. „Ich wollte das gar nicht werden“, sagt der diplomierte Ingenieur für Elektrotechnik. 28 Jahre später stellt er fest: „Eigentlich war das Amt ein Glücksfall für mich. Es hat mit meiner Persönlichkeit übereingestimmt“. Obwohl: „Ein Amt prägt auch die Person, die es inne hat“, weiß Ihrke aus Erfahrung. „Menschen, die lange in Ämtern sind, verändern sich.“ Auch seine Frau, mit der er seit Teenie-Zeiten zusammen ist, sage, das Amt habe ihn verändert.

Wenn man in seinem Beruf mehr Frust als Freude habe, dann sei es besser, sich etwas anderes zu suchen. Das sei bei ihm zum Glück nie der Fall gewesen, weder als Ingenieur im Eberswalder Kranbau zu DDR-Zeiten noch als Chef der Kreisverwaltung, sagt Bodo Ihrke. Allerdings hat er „negative Anteile“ entdeckt, die er für sich - relativ nüchtern - auflistet. „Landrat zu sein, macht ein Stück weit einsam“, findet der 63-Jährige beispielsweise. Er habe Freundschaften vernachlässigt, nicht, um sich abzuschotten, sondern eher, um seine Freunde vor Gerede zu schützen. Und er sei im Laufe der Jahrzehnte weniger bereit gewesen, sich auf andere einzulassen. „Es gab schon den einen oder anderen Kollegen, mit dem ich mir eine Freundschaft hätte vorstellen können, es dann aber doch gelassen habe“, sagt er.

Wenn Bodo Ihrke auf seine Amtszeit zurückblickt, dann teilt er sie in drei Perioden ein. „Ich musste mich dreimal neu erfinden“, erklärt er. Neulich fand er seine erste Rede als Landrat aus dem Jahre 1990. „Da ging es zu 40 Prozent um das Thema innere Sicherheit“, stellte er erstaunt fest. Der Abzug der russischen Truppen und deren Hinterlassenschaften, die Abwicklung großer Industriebetriebe wie den Kranbau, die damit verbundene Arbeitslosigkeit - davon seien die ersten zehn Jahre bestimmt gewesen. In den folgenden zehn Jahren wäre es um den Aufbau der Verwaltung gegangen. Und erst in der dritten Periode, „in den vergangenen zehn Jahren ernten wir die Früchte all dieser Arbeit“, bilanziert der scheidende Landrat. „Wenn wir mal ehrlich sind, dann reden wir im Barnim nur noch von Luxusproblemen!“ Einerseits freut ihn das natürlich, weil ihm, dem Strategen, selbst politische Gegner bescheinigen, dass er den Landkreis entscheidend mitgestaltet und letztlich zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Andererseits bemerkt Ihrke aber auch eine zunehmende Individualisierung der Gesellschaft. „Mit öffentlichen Mitteln private Probleme lösen, das missfällt mir sehr“, sagt er gerade heraus. Und auch der „Wust an Regeln, der den Spielraum für Entscheidungen immer mehr einschränkt, hat mir ein Stück weit den Spaß am Landratsamt genommen.“ Schon lange stand für ihn fest, dass er aufhören werde.

„Erst mal runter fahren, vielleicht ein Vierteljahr“, damit umschreibt der 63-Jährige die nächste Zeit. „Und herausfinden, was ich machen will. Das weiß ich nämlich noch nicht. Vielleicht Projekte begleiten, die mich interessieren?“ grübelt er. Auf jeden Fall gibt es zwei Dinge, die er sich als „Ruheständler“ fest vorgenommen hat: „Saxophon spielen lernen und einen Oldtimer von Anfang an aufbauen“.