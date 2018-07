Erste Titel bei LM vergeben

Andreas Pantel

Neustadt Die ersten Landesmeister Berlin-Brandenburg sind ermittelt. Bei den Para-Reitern gab es am Freitag, dem zweiten Turniertag in Neustadt, vier Medaillen für die Bewegung 4 Mark Brandenburg mit Sitz in Wuthenow, dem Trägerverein der Rolli-Reitschule. Gold ging an Christiane Charlotte Mazotta (Reiter Grad III) auf Nele sowie an Axel Schmidt (Reiter Grad I) mit Ulkina van Beekdal. Jeweils Silber gab es für Martina Willing (Reiter Grad II) mit Wallis Messeberg und Kerstin Eben (Reiter Grad V) mit Luise de finesse. Da durfte schon mal ein wenig gefeiert werden.

Spannend bleibt es bei den Junioren. Mit einer weißen Weste liegt Vanessa Müller (LRFV Lentzke) mit Intra R vorn. Mit nur 1,75 beziehungsweise 1,85 folgen Chantal Rose (RSG Pritzwalk) und Isabelle Grandke (SC Neuhäsen) dicht dahinter. Das ist keinen Springfehler entfernt, der mit vier Punkten auch in der 3. Wertungsprüfung zu Buche stünde. Die Entscheidung fällt heute Nachmittag in der Springprüfung Klasse M** mit Siegerrunde.

Überaus spannend hatte am Freitag die 1. Wertungsprüfung die Tour der Reiter im Parcours begonnen. Der Sieg und damit die Führung ging an Felix Ewald (RC Gut Wochowsee). Für die Meisterschaftswertung von Bedeutung sind der dritte und der vierte Platz durch den Prignitzer Robert Bruhns. Danach rutschen in die Wertung Ludwig Sternberg (RFV Niederwerbig) und Laura Strehmel. Die Neustädterin hat ein Kunststück fertiggebracht und ihre beiden Pferde Arctos und Levinia zeitgleich mit 65,28 Sekunden auf den sechsten Rang geritten.Steffen Krehl (LRFV Lentzke) folgt dicht darauf mit Caytano. Der morgige Sonntag verspricht spannende Titelkämpfe.

Auch im Dressurviereck geht es um Medaillen. Im großen Viereck war bei Redaktionsschluss die 1. Wertung noch in vollem Gange. Da lag Friedericke Maas mit dem DSP-Hengst Quaterback vom Haupt- und Landgestüt auf Platz vier. Zu den Höhepunkten des heutigen Turniersamstags zählt das Mannschaftschampionat um 13.15 Uhr. Die letzte Entscheidung der Landesmeisterschaften wird am Sonntag um 14.30 Uhr in der Springprüfung Klasse S** in einer Siegerrunde fallen. Dann steht auch der Landesmeister der Springreiter Berlin-Brandenburg.(ap)