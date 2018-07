Eine Woche von der Natur lernen

Jan-Henrik Hnida

Woltersdorf Beobachten, bauen, basteln – eine Woche lang verbrachten 25 Kinder im Naturerlebnisgarten. Am Freitag ging die Woche erfolgreich zu Ende. Viele der Sieben- bis Elfjährigen kamen sogar bei strömendem Regen.

„Ich bin traurig, dass die Woche schon vorbei ist“, sagt Hannah. Die Achtjährige steht vor der Waldhütte und bestaunt ihr Kunstwerk. Gemeinsam mit ihren Spielkameraden hat sie ihr „Hexenhaus“ angemalt. Bunte Blumen, Schmetterlinge und eine Schnecke zieren die hintere Hüttenwand. Unterhalb der Deutschland-Fahne ist in der Ecke die eritreische Flagge zu sehen. „Das haben Sami und Aman gemalt“, erklärt Konstantin. Die beiden jungen Afrikaner machen gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr in Erkner. „Mist, nachts waren wieder Jugendliche da“, ärgert sich Konstantin. Leere Chipstüten und neue Schmierereien an und in der Hütte deuten darauf hin. Der Junge stapft wütend den Wanderpfad entlang. Im Basiscamp angekommen, schlägt er ein paar Nägel in seine Baumbude um sich abzureagieren.

Währenddessen geht Erik auf die Jagd. „Guck mal“, sagt der Schüler, „ein Heupferd“ – und zeigt Naturpädagogin Susanna Oertel einen seltenen Grashüpfer. Oertel und ihr Team von Naturpflegeaktiv Woltersdorf initiierten die Woche. Das Gelände des Naturerlebnisgartens gehört der T&K Immobilienentwicklungs- und Vermietungs GmbH des Woltersdorfers Toralf Kisan, die das gesamte Areal entwickelt.

In der Becherlupe begutachtet Erik die langen Beine eines Grashüpfers. 101 solche Insekten habe er bereits gefangen. „Am Ende lasse ich sie wieder frei.“ Schließlich wolle er bedrohte Tierarten schützen – und beobachten.

Tock, tock. Zwei Jungen spielen Ritter und tragen mit Stöcken ihr Schwertduell aus. „Aufhören. Nachher geht es noch ins Auge“, ruft Susanne Oertel. Die Pädagogin hat gut zu tun. Bereits vor acht Uhr standen die ersten Kinder am Eingangstor. „Sie konnten es nicht mehr abwarten“, sagt sie lächelnd. Dann heißt es für die 30-Jährige: Mit den kleinen Energiebündeln frühstücken – zusammen mit Kollegin Katrin Fleischer – und ab in die Natur.

„Sogar unsere Problemkinder sind wie ausgewechselt“, sagt Susanna Oertel. Die natürliche Umgebung wirke beruhigend und zugleich inspirierend. Sie brauchte gar nicht viel Programm vorzugeben.

Drei grüne Bambusrohre zurechtgesägt und mit einem rotem Faden aneinandergebunden – fertig ist die Panflöte. Dass sie funktioniert, beweisen mehrere kleine Musiker blasend auf ihrem selbstgebastelten Instrument. Geschäftig geht es im Insektenhotel zu: Der mannshohe Bau aus Holz, Stroh und Lehm bietet Platz für Wildbienen und Marienkäfer. „Die Löcher dürfen nicht zu groß sein“, sagt die Pädagogin. Sonst blieben die Gäste aus.

Nicht ausgeblieben sind die Teilnehmer: Sogar bei Dauerregen kamen die kleinen Entdecker. Für weitere Naturfans findet in der Schulzeit jeden Donnerstag die „Naturabenteuer AG“ in der Wilhelm-Tell-Straße statt.