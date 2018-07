Neue Decken für drei Fahrbahnen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) An drei Straßen beginnen im Juli Baumaßnahmen. Als erstes rücken Maschinen in der Hegelstraße an. Ab Mittwoch soll dort die Decke auf 100 Metern abgefräst werden. Ab 23. Juli werden dann die Kirchhof- sowie ein Abschnitt der August-Bebel-Straße zu Baustellen.

Spurrillen, Kuhlen, Flickstellen und zwischendurch immer mal wieder ein kurzer, glatter Abschnitt: Wer mit dem Auto vom Hangelsberger Kreisel in die Hegelstraße einbiegt, rollt bis zur Kreuzung Trebuser Straße über ganz unterschiedlichen Belag. Zuletzt ließ der Landesbetrieb Straßenwesen Ende 2016 ein etwa 170 Meter langes Stück zwischen Kreisel und Brücke und weitere 60 Meter im Kurvenbereich erneuern.

Nun kommen die nächsten 100 Meter an die Reihe. Die Baustelle beginnt dort, wo die Schellingstraße abzweigt und führt in Richtung Kreisel. Die Arbeiten erfolgen zunächst auf einer Fahrspur, so dass der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet werden kann, erklärt Dennis Wichmann, Sachbearbeiter der Fachgruppe Straßen und Grünanlagen in der Stadtverwaltung. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Damit sich die Fahrzeuge nicht bis auf die nahe Kreuzung mit der Trebuser Straße stauen, sind die dortigen Ampeln außer Betrieb und werden durch mobile Baustellen-Signalanlagen ersetzt.

Drei Tage sind für die Deckenerneuerung eingeplant. Während dieser Zeit wird die Schellingstraße zur Sackgasse. Die Ein- und Ausfahrt zur Hegelstraße ist gesperrt. Die Frage, warum der Landesbetrieb sich gerade für diesen Sanierungsabschnitt entschieden hat, könne er nicht mit Sicherheit beantworten, sagt Wichmann. Auf jeden Fall stehe dort bei starken Niederschlägen oft das Wasser. Ob dieses Problem nach der Deckensanierung behoben ist, wisse er aber auch nicht. Der Landesbetrieb ließ eine entsprechende MOZ-Anfrage am Freitag unbeantwortet.

Ab 23. Juli müssen Autofahrer gleich auf zwei Hauptverkehrswegen der Stadt mit Beeinträchtigungen rechnen. Der eine ist die August-Bebel-Straße. Nachdem 2017 der südliche Abschnitt, zwischen Bahnhofstraße und Alter Langewahler Chaussee, grundlegend neu ausgebaut wurde, erhält nun ein etwa 325 Meter langes Stück zwischen Langewahler- und Rauener Straße eine neue Decke. Die Straße wird halbseitig gesperrt. Wer stadtauswärts will, kann an der Baustelle vorbeifahren. Wer stadteinwärts unterwegs ist, wird offiziell über Bahnhof-, Lise-Meitner-, Umgehungs- und Lindenstraße großräumig umgeleitet. Die Einmündungsbereiche von Rauener- und Langewahler Straße bleiben offen – allerdings ist von der Langewahler Straße aus nur das Linksabbiegen möglich. Bushaltestellen im Baustellenbereich werden verlegt.

Die zweite große Baustelle, die am 23. Juli beginnt, ist die Deckensanierung in der Kirchhofstraße. Dort geht es um rund 400 Meter, die die Stadt zwischen Feld- und Frankfurter Straße erneuern lässt. Die Straße ist während der Arbeiten voll gesperrt. Das gleiche gilt für die Kreuzung mit der Frankfurter Straße. Garten- und Töpferstraße werden zu Sackgassen. Der ganze Verkehr, der über die Sebastian-Bach-Straße aus Nord kommt, wird über die Seelower-, Karl-Marx- und Külzstraße umgeleitet. Wer mit dem Bus fahren möchte, findet Ersatzhaltestellen in der Reinheimer Straße.