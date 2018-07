Möbiskruger SV testet Hamburger SV

Hubertus Rößler

Möbiskruge/Hamburg (MOZ) Die Ü-35-Fußballer des Möbiskruger SV 67 sind in der Sommerpause bei einem namhaften Gegner zum Freundschaftsspiel angetreten. Beim Hamburger SV IV gab es zwar am Ende eine sehr deutliche 0:16 (0:6)-Niederlage, das tat der guten Stimmung bei den Gästen aber keinen Abbruch. „Es war für uns alle eine tolle Erfahrung und hat sehr viel Spaß gemacht. Das Ergebnis sollte man nicht überbewerten, da wir mit unserer Alten-Herren-Truppe angetreten sind und die HSV-Spieler im Durchschnitt 22 Jahre alt waren. Die Mannschaft spielt in der Hamburger Kreisliga, was vom Niveau her sicherlich mit unserer Kreisoberliga oder sogar Landesklasse vergleichbar ist“, erklärte Thomas Materne, der als Trainer, Betreuer und Verantwortlicher bei der Ü 35 des MSV agiert.

Mit 14 Spielern, darunter einigen Verstärkungen vom SV Vogelsang und FC Eisenhüttenstadt, war man an die Elbe gereist. Da sich beide Teams auf Anhieb gut verstanden, wurde bereits ein Vergleich für das kommende Jahr vereinbart. Dann soll es aber gegen die Altherren-Mannschaft des Bundesliga-Absteigers gehen.

Bereits am 12. August tritt die Möbiskruger Ü 35 bei einem weiteren namhaften Gegner zu einem Testspiel an. In Berlin trifft der Tabellenletzte der Süd-Staffel in der abgelaufenen Kreisliga-Saison auf die Ü 40 von Hertha BSC. „Vor zwei Jahren haben wir auch schon einmal gegen die Alten Herren von St. Pauli gespielt und 1:3 verloren“, berichtete Materne, der regelmäßig und mit viel Leidenschaft Kontakte zu den Vertretungen der großen Bundesligaclubs herstellt.