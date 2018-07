Neue Vorschläge zum Bürgerbudget

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Bürgerbudget der Stadt Schwedt geht in die dritte Runde. Für den Etat von 75 000 Euro wurden 55 Vorschläge aus der Bürgerschaft eingereicht, 19 davon sind bereits geprüft und für zulässig erklärt. Im Oktober können die Schwedter darüber abstimmen, welche Ideen umgesetzt werden sollen.

Ein Boccia-Spielfeld in der Stadt, Hochbeete im Wohnviertel und ein Kinderstadtplan gehören zu den ideen, die die Schwedter für die dritte Auflage des Bürgerbudgets vorgeschlagen haben. Die Liste ist lang. 55 Vorschläge gingen im Rathaus ein, 82 waren es zur Premiere des Bürgerhaushaltes 2017, für dieses Jahr gab es 52 eingereichte Ideen.

Bis Ende Juni konnten die Bürger Ideen einsenden, die maximal 15 000 Euro kosten dürfen und dem Gemeinwohl zugute kommen sollen. In der Vergangenheit waren das Beleuchtungen von Wegen, historische Wasserpumpen, historische Infotafeln in einem Ortsteil und eine Studie zur Machbarkeit einer neuen Freibadestelle in Schwedt oder für 2018 ein Nistturm für Mehlschwalben. Mit dem Bürgerbudget hat Schwedt eine Möglichkeit direkter Bürgerbeteiligung geschaffen, zumindest bei kleinen Maßnahmen den Bürger direkt bestimmen zu lassen, wofür der Etat von jährlich 75 000 Euro ausgegeben werden soll.

Unter anderem unterstützten die Schwedter im Bürgebudget für 2017 auch den Bau eines neuen Spielplatzes vor dem Parkschlösschen Monplaisir. Der wurde auch gebaut und sieht nach Einschätzung von Gästen im Park Monplaisir auch sehr ansprechend aus. Bis Juni war das Klettergerät aus Holz jedoch noch mit Flatterband abgesperrt, weil der TÜV den fehlenden Fallschutz für Kinder monierte. Inzwischen ist der Sand eingebracht und der Spielplatz kann genutzt werden, sehr zur Freude von Monplaisir-Besuchern und Anwohnern mit kleinen Kindern. Damit ist das Bürgerbudget 2017 komplett umgesetzt. Im laufenden Jahr befinden sich die meisten Maßnahmen noch in Arbeit, der Schwalbenturm konnte als erste Maßnahmen bereits eingeweiht werden.

Über die Vorschläge für 2019 wird in den ersten beiden Oktober-Wochen abgestimmt. Jeder Schwedter Bürger hat dafür drei Stimmen, die er per Post, E-Mail oder Online einsenden kann. Zu erwarten ist aber wieder, dass sich zahlreiche Initiatoren von Vorschlägen mit Listen zur Unterstützung ihrer Vorschläge auf den Weg machen. Vor allem die Ideen, die Schwedter Ortsteile betreffen, waren mit der aktiven Werbung für ihre Vorschläge bisher sehr erfolgreich, so profitierten schon Heinersdorf, Stendell, Kunow, Zützen und Vierraden von den Geldern aus dem Bürgerhaushalt.

Alle Vorschläge veröffentlicht die Stadt nach erfolgreicher Prüfung auf Machbarkeit auf ihrer Internet-Seite www.schwedt.eu. Die ersten 19 Ideen, die im Oktober zur Wahl stehen, sind bereits veröffentlicht. Eine Reihe von Ortsteilen ist wieder mit Vorschlägen dabei, aber auch Naturschutz-, Sport-, Kunstprojekte für die Stadt Schwedt.