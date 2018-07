Malerei in Filztechnik umgesetzt

Jörn Tornow

Friedland (MOZ) Marie-Therese de Groot zeigt ihre Ausstellung „Filzmalerei – kreativ mit Wolle“ in der Burg Friedland. Am Freitag wurde die Filzmalerei bei der Ausstellungseröffnung dem Publikum zugänglich gemacht. Für die musikalische Untermalung der Vernissage sorgte Valesca Traube auf der Gitarre. Bis zum Ende der Ausstellung am 26. August wird de Groot jeden Mittwoch und Sonntag von 12 bis 17 Uhr in dem Ausstellungsraum sein und den Besuchern ihre Maltechnik vorführen. Außer am 8. und 12. August, denn da ist die Burg Friedland geschlossen.

„Es sieht aus wie mit Farbe gemalt“, sagt Kerstin Herrmann aus Dammendorf und fügt hinzu, „Die Vielfalt der Farben ist unwahrscheinlich“. „Hier sind sehr gute Bilder – besonders das hellblaue Bild, das wie eine Unterwasseraufnahme aussieht“, kommentiert Wolfgang Schneider aus Frankfurt (Oder).

Die Künstlerin verwendet bunt gefärbte Schafwolle und verbindet die Fasern mit einer Nadel an der sich Widerhaken befinden. Marie-Therese de Groot ist Niederländerin, sie lebt in Sumar in Friesland. In den Sommermonaten lebt sie mit ihrem Mann in einem Bungalow in Dammen-dorf. (jt)