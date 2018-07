Anja Hamm

Hennigsdorf/Spandau (MOZ) Die großangelegte Suche der Polizei nach einem vermissten Hennigsdorfer war erfolgreich. Der 68 Jahre alte Bewohner eines Spezialpflegeheims in der Fontanesiedlung war am Freitagnachmittag als vermisst gemeldet worden. Zuletzt war der stark demenzkranke und orientierungslose Senior gegen 13.15 Uhr im Heim gesehen worden, gegen 14.45 Uhr wurde sein Fehlen bemerkt. Die kurz vor 17 Uhr alarmierte Polizei setzte bei ihrer Suche nach dem Mann einen Fährtenhund ein, auch die Bereitschaftspolizei wurde hinzugerufen. Der Einsatz einer Rettungshundestaffel aus Berlin habe dann kurzfristig abgesagt werden können, weil der Vermisste in Berlin-Spandau aufgetaucht war, so die Polizei.

Berliner Beamte hatten den Mann nahe der Stadtgrenze zu Hennigsdorf aufgegriffen und ihn anhand seines in der Kleidung vermerkten Namens als den gesuchten 68-Jährigen identifiziert. Er sei zu Fuß unterwegs zu einem Bahnhof gewesen, um dann weiter nach Gatow zu fahren, sagte die Polizei am Freitagabend zum Motiv des Mannes für sein Verschwinden. Der Mann sei unversehrt gewesen.

Polizeibeamte brachten den68-Jährigen in das Spezialpflegeheim zurück.