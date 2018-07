Uwe Stemmler

Friedersdorf (MOZ) Das 20. Country- und Truckerfest findet an diesem Wochenende auf dem Reitplatz in Friedersdorf statt. Es ist das größte seiner Art in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Es wird mit vielen Bands gefeiert, die schon in den vergangenen Jahren mehrfach zu Gast waren: René Deutscher, Sohn von Drafi Deutscher, ist zum Start am Sonnabend, 10.30 Uhr, zu erleben. Es folgen zwei Countryladys, „Claudy Blue Sky“. Danach gehört Andy Sauer mit seiner Band „Mr. Tanglewood and Friends“ die Bühne, später den „Cowboy´s der Nation“ beim „Truck stop“ ab 21 Uhr.

Der Sonntag beginnt mit dem Duo „Ramona und Hannes“. Und die Country-Stimme von „Larry Schuba“ wird den musikalischen Reigen des 20. Countryfestes am Sonntagnachmittag vollenden. Neben der Musik gibt es zahlreiche Showeinlagen, ein großen Rahmenprogramm – und chromblitzende Trucks. Sonntag Mittag werden die schönsten der 100 Trucks ausgezeichnet.

Eintritt: am Sonnabend 20 Euro und am Sonntag 10 Euro.