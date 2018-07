Die Partner mit der kalten Schnauze

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Hunde gelten als der beste Freund des Menschen – und das nicht ohne Grund. Ist ihre beruhigende Wirkung auf gestresste, ältere oder kranke Menschen, aber auch schüchterne wie hyperaktive oder aggressive Kinder aufgrund ihrer geringeren Herzfrequenz und ihres niedrigen Blutdrucks doch längst nachgewiesen. Auch Äußerlichkeiten spielen für die Vierbeiner keinerlei Rolle, stattdessen schenken sie bedingungslos hündische Treue, Empathie und Wahrhaftigkeit. Ein Verein, der seit nunmehr beinahe zehn Jahren genau diese positiven Eigenschaften nutzt, um anderen Menschen zu helfen, ist der Therapiehunde-Brandenburg e.V..

2009 von Anne Markgraf gegründet, verzeichnet der Verein heute rund fünfzig Mitglieder in der Stadt Brandenburg, rund um den Berliner Raum und sogar in Hamburg und hat während dieser Zeit zahlreiche ehrenamtliche Projekte realisiert. Denn alle Aktien eint nicht nur die Liebe zu den Tieren, sondern auch die Überzeugung, mit ihren tiergestützten Interventionen auf vielfältigen Gebieten Hilfe leisten zu können. Zu ihnen zählen u.a. Fördermaßnahmen, bei denen die Mitglieder mit ihren Vierbeinern als Besuch für ein gesteigertes Wohlbefinden und Abwechslung im Alltag von Patienten sorgen. „Der Hund tritt hier sozusagen als ‚Besuchshund’ in Erscheinung, was man vom Therapiehund unterscheiden muss. Zwar ist auch hierfür eine kleine Ausbildung von Halter und Tier nötig, allerdings ist diese lange nicht so intensiv wie die zum Therapiehund“, erklärt Doreen Wiemer, die in der Altenpflege tätig ist und ihre beiden Lieblinge, Kira und Micky, dort regelmäßig mitnimmt, um eben genau jene Zwecke zu erfüllen. „Es ist schon erstaunlich wie sich so mancher Senior auf einmal wieder besser bücken kann, um die Hunde zu streicheln“, schmunzelt sie.

Zu ihren Anlaufstellen gehören aber Kliniken und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Schulen und Kindergärten, in denen der artgerechte Umgang mit den Hunden gelehrt wird – immerhin steht er als Haustier bei vielen Kindern ganz oben auf der Wunschliste. „Wir zeigen den Kindern dann einerseits, was es bedeutet, die Verantwortung für ein Tier zu übernehmen, machen sie aber andererseits auch mit den sogenannten ‚Hunderegeln’ vertraut, zu denen u.a. gehört, fremden Hunden nicht direkt in die Augen zu schauen oder einfach über den Kopf zu tätscheln. Kindern und Erwachsenen, die Angst haben, versuchen wir diese mit vorsichtigem Heranführen und Angsttraining außerdem zu nehmen“, so Kerstin Paul, die mit ihren drei Vierbeinern Fly, Amy und Chico sowie den anderen Vereinsmitgliedern außerdem regelmäßig bei Veranstaltungen wie dem Branne’s Kids Day oder dem Tag der offenen Tür im Tierheim anzutreffen ist.

In dieser Woche kamen die Mitglieder, die sich regelmäßig auf der großen Hundespielweise in der Caasmannstraße 2 treffen, aber noch aus einem anderen Grund zusammen: Australien Shepherd Chico hat nach über einjähriger Ausbildung seine Prüfung zum Therapiehund bestanden und kann Frauchen Kerstin, die im Helios Klinikum angestellt ist, und Hündin Fly, die bereits Therapiehund ist, nun bei tiergestützten Therapien unterstützen. „Die Hunde werden dabei wirklich auf Herz und Nieren geprüft, das beginnt schon morgens mit dem ersten Gassi gehen. Umso stolzer bin ich, dass wir nun noch einen Therapiehund in unseren Reigen haben“, freut sich Kerstin Paul.

Einen wertvollen Beitrag zum Erhalt und Ausbau der Aktivitäten leistet indes aber jedes Mitglied des Vereins – Zwei- wie Vierbeiner.

Um dabei auch zukünftig alle Anfragen abdecken zu können, ist der Verein immer auf der Suche nach neuen hundebegeisterten Mitgliedern. Einzige Voraussetzung ist die Volljährigkeit. „Unsere Mitglieder müssen nicht zwingend einen Hund haben. Nur das Interesse sollte da sein.“ Wer nun Lust hat, die Aktivitäten des Vereins zu unterstützen bzw. reinzuschnuppern, findet alle nötigen Infos auf der Vereinshomepage: .