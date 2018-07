Jugendpokal mit Handicap für Ketziner

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel 59 junge Seesportler, darunter auch sechs vom gastgebenden Seesportclub Ketzin/Havel, bewiesen am vergangenen Wochenende an der Ketziner Havelpromenade ihr seesportliches Können - nicht nur mit den Motorschlauchbooten, sondern auch beim Knüpfen mehrerer Seemanns-Knoten und beim Belegen einer Klampe – Fertigkeiten, die bei Anlegemanövern gebraucht werden.

Es war einer von fünf Wertungsläufen um den Landespokal der Jugend. Ein schönes Bild auf der von so mancher Windböe leicht unruhigen Havel. So galt es für die jungen Seesportler in den sieben Altersklassen, in kürzester Zeit in festgelegter Reihenfolge Bojen-Paare zu durchfahren, auch rückwärts, und während der Fahrt einen Rettungsring aufzunehmen und wieder über den Stab zu legen. Ein Manöver, das eine Windböe nicht gerade selten kurzzeitig verhinderte.

Glücklicherweise ahnten die von verschiedenen Brandenburger Seesportclubs angereisten jungen Seesportler nichts von den jahrelangen Querelen um das Training der Ketziner Jugendlichen an gleicher Stelle. Seit rund vier Jahren schwelt der Rechtsstreit um das Training an einigen Sonnabendvormittagen und diesen einen Wettkampf um den Brandenburger Jugendpokal pro Jahr.

Das Wasser- und Schiffartsamt erteilt seit mehr als einem Jahrzehnt dafür alljährlich die Genehmigung. Private Klagen sollen die sportliche Aktivität der Ketziner Jugendlichen, zwölf sind in der Jugendgruppe aktiv, wegen angeblicher Lärmbelästigung unterbinden. „Es gibt lärmtechnisch keine Probleme, das haben amtliche Messungen nachgewiesen“, versicherte Andree Rißmann, Vorsitzender des Ketziner Seesportclubs. Da die letzte Klage vom Gericht seit über einem Jahr noch nicht entschieden wurde, untersagte das Umweltamt des Landkreises zwischenzeitlich jede seesportliche Aktivität an der Havelpromenade.

„Wir müssen für jedes Training und diesen Jugendpokal eine Ausnahmegenehmigung beantragen“, erzählte Rißmann und verwies auf die Begrenzung auf drei Vormittage in diesem Jahr für das Training. Und über 100 Euro Verwaltungsgebühr werden pro Antrag auch noch für den Seesportclub fällig. Kein Wunder, dass am Sonntag bei der Siegerehrung die Enttäuschung sichtbar wurde.

Die Ketziner Seesportler, die in den Vorjahren mehrmals Deutsche- und Landesmeister wurden, belegten im Wettkampf der neun Mannschaften den sechsten Platz. Und in der Einzelwertung der 59 Teilnehmer in den sieben Altersklassen belegten Marie Louise und Robert Simon jeweils einen dritten Platz. „Natürlich haben wir erheblichen Trainingsrückstand durch lediglich drei genehmigte Trainingstage“, kommentierte Daniel Marzilger, Vereinsjugendwart und Wettkampfleiter, am Sonntag die Situation. Er hofft, dass dieser unsägliche Rechtsstreit baldmöglichst und zugunsten der jungen Seesportler entschieden wird.