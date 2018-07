Klostergeflüster lockt nach Himmelpfort

Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Am 21. und 22. Juli steht Himmelpfort wieder Kopf: Auf der Klosterwiese wird das alljährliche Dorffest, das Himmelpforter Klostergeflüster, veranstaltet.

An beiden Tagen tummeln sich bei einem bunten Markttreiben Kunsthandwerker und Anbieter von kulinarischen Besonderheiten auf dem Festgelände. Kinder können sich dank vielfältiger Mitmachmachangebote amüsieren. Musikalisch begleitet wird das Fest von den Spielleuten Erdenmut. Außerdem wird an beiden Tagen die Fortsetzung des Live-Hörspiels „Geistergeflüster“ in der Kirche zu erleben sein, in dem die Geschichte und das Geistesleben des Ortes zu neuem Leben erwachen wird. Der Text stammt von Corry Sindern, die Musik komponierte Thomas Vogel. Eine weitere Besonderheit ist wasserseitig zu bestaunen. Der Fürstenberger Kaffenkahn, ein einzigartiger historischer Lastensegler, fährt auf dem Haussee vor und legt an. Gäste, die den Moment der Besinnung ebenso wie den Trubel schätzen, können mit dem Kaffenkahn umherschippern. Das Café des Weihnachthauses Himmelpfort versorgt selbstverständlich die Besucher. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den nahe gelegenen Kloster-Kräutergarten zu besuchen, wo gesunde und schöne Pflanzen erworben werden können.

Für Sonnabend, 21. Juli, werden auch Wasserspiele mit der Freiwilligen Feuerwehr Himmelpfort angekündigt. Um 11, 13 und 15 Uhr sorgt das Puppentheater Klinger in der Klosterruine mit seinem Stück „Auf unserer Wieses gehet was“ für Stimmung bei den Jüngsten. Um 14, 16 und 18 Uhr werden in der Klosterkirche die Geistergeschichten erzählt. Das Duo Prima sorgt ab 19 Uhr für gute Laune mit Schlagern, Chansons, Volksmusik und immer einer großen Portion Humor.

Am Sonntag werden die Geistergeschichten um 11, 13 und 15 Uhr zu Gehör gebracht und möchte Schauspieler Oliver Kube Sagen und Legenden rund um Himmelpfort erzählen, dies um 12, 14 und 16.30 Uhr. Der Chor „Die Havellerchen“ sorgt um 16 Uhr für gute Laune. Die Spielleute Erdenmut lassen das Fest ausklingen.

Wichtiger Hinweis: Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.