Landkreis erhält drei Gewässer

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Das Land Brandenburg hat Anfang Juli vier Seen auf Gemeinden übertragen. Drei der Gewässer fallen auf den Landkreis Märkisch-Oderland. Hintergrund der Übergabe ist laut Finanzministerium, dass der Zugang der Seen für die Öffentlichkeit gesichert bleiben soll.

Seit 2009 hat sich das Land Brandenburg beim Bund dafür eingesetzt, Gewässer und den Zugang zu ihnen nicht zu privatisieren, sondern durch eine kostenlose Übertragung an das Land den öffentlichen Zugang zu gewährleisten. Eine kostenlose Übertragung hatte der Bund abgelehnt. Das Brandenburger Finanzministerium handelte daraufhin vier sogenannte Gewässerpakete aus, zahlte dafür rund 6,9 Millionen Euro. Anfang Juli wurden vier weitere Gewässer in kommunale Hand übergeben, wovon drei im Landkreis Märkisch-Oderland liegen.

„Von den insgesamt 194 vom Bund übernommenen Seen und Gewässerflächen konnten mit den vier weiteren Gewässern nun bereits 143 übertragen (...) werden“, verkündete Finanzminister Christian Görke. Mit 31,13 Hektar der größte der übergebenen Gewässer ist der Dolgensee in der Gemarkung Ringenwalde der Gemeinde Märkische Höhe, die zum Amt Neuhardneberg gehört. Mit 1,81 Hektar folgt der Teich im Wiesengrund in der Gemarkung Falkenhagen, übernommen von der Gemeinde. Ein weiteres, namenloses Gewässer, liegt in der Gemarkung Altfriedland und wurde der Gemeinde Neuhardenberg übertragen. Es hat eine Größe von 1,06 Hektar.

Die Gewässer sind nicht in jedem Fall namentlich aufgeführt, sondern fallen teilweise in Flurstücke, die sich in Privatbesitz befinden, etwa zum Naturschutzbund oder zur Gemeinde gehören, erklärt Katrin Bittelmann, in der Amtsverwaltung für Liegenschaften zuständig. Das dritte Gewässer in der Gemarkung Altfriedland ordnet sie den temporären Fischteichen Karlsdorf zu.

Die Kommunen haben sich vor der jeweiligen Übertragung zur Übernahme bereit erklärt. Denn: Eigentum verpflichtet. Zwar wurden die Seen kostenfrei übergeben. „Wir tragen jetzt aber die Verkehrssicherungspflicht“, erklärt Neuharden bergs Fachbereichsleiter Thomas Manig. Das heißt, dass gegebenenfalls Schilder mit Warnhinweisen von der Gemeinde aufgestellt werden müssten. „Seeflächen werden weiterhin verpachtet“, versichert Manig. Für bisherige Pächter, etwa Fischer, soll sich also nichts ändern. Über die Pacht fällt auch die Verkehrssicherungspflicht auf denjenigen, der für die Nutzung einer Teilfläche bezahlt. „Wir entscheiden, was passiert und haben zusätzlich die Pachterträge“, so Manig.

Die vom Finanzministerium gemeinsam mit der bundeseigenen Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in vier Gewässerpaketen übernommenen 194 Seen sowie Teilflächen von Seen haben eine Gesamtfläche von circa 4490 Hektar.

„Nach der berechtigten Sorge in vielen Kommunen, dass der Bund diese Gewässer privatisiert und damit der Zugang erschwert oder sogar unmöglich wird, ist das ein vielfaches Happy End für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort“, lautete Görkes Fazit. Dabei handelte es sich bei den ersten beiden Gewässerpaketen hauptsächlich um Gewässer mit mehr als fünf Hektar Fläche. Zum dritten Paket gehören Flächen kleineren Umfangs. Das vierte Paket plant das Finanzministerium noch mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben aus.