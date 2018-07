Family Business

Stefan Klug

(MOZ) Der Tod kam plötzlich, aber nicht unerwartet. Und so steht J nicht wirklich unter Schock, als seine drogenabhängige Mutter sich nicht mehr regt. Der ernüchternden Diagnose folgt die herzliche Begrüßung durch Großmutter Smurf, die sich alsbald als Chefin eines durch und durch kriminellen Familienclans entpuppt. So schlittert der 17-jährige mitten hinein in die Vorbereitungen des nächsten großen Coups. Anfänglich eher argwöhnisch beäugt fassen seine Onkel alsbald Vertrauen zu dem Jungen und ziehen ihn ohne Vorwarnung in ihre Machenschaften mit hinein. Als es dann erstmals Schwierigkeiten mit einem Job gibt, wird der Ton auch innerhalb der Familie rauer. Und schließlich verabschiedet man sich vom bisherigen Grundsatz, dass niemand bei den Beutezügen zu Schaden kommen soll. Spätestens jetzt ist die Staatsmacht mit im Spiel und versucht auf ihre Art, an Beweise gegen dieBeteiligten zu kommen.

Auch wenn die Ausgangslage recht klar erscheint, kann die erste Staffel der TNT-Serie nicht von sich behaupten, von Anfang an eine rote Linie zu verfolgen. Wie willkürlich aneinander gereiht erscheinen Handlungsstücke vor allem bei den ersten Folgen der Serie. Erst mit der Zeit kristallisiert sich eine Richtung heraus, die die Protagonisten verfolgen und die entscheidend für das weitere Voranschreiten der Geschehnisse ist. John Wells macht es sich mitunter auch ziemlich einfach bei der Einführung der Figuren. So ist J zwar den Drogenkonsum gewohnt, aber er erweckt nicht den Eindruck, in krimineller Umgebung aufgewachsen zu sein. Den plötzlichen Wechsel seiner Lebensumstände allerdings nimmt er erstaunlich gelassen hin. Das Willkürliche legt die erste Staffel aber mit der Zeit ab und folgt so einem nachvollziehbaren Erzählstrang. Hinzu kommen erwartete und unerwartete Wendungen auch bei den zwischenmenschlichen Beziehungen, die die Sache logisch erscheinen lassen. Inhaltlich muss der Zuschauer also eine eher holprige Anfangsphase überstehen, bis ihn das Geschehen dann auch wirklich fesselt. In Sachen Bild und Setting geht es gleich von Anbeginn an zur Sache. Denn die Familie lässt es sich an der sonnigen Westcoast dank reichlich sprudelnder Einnahmen gut gehen. Und so wartet das Geschehen auch immer wieder mit Einstellungen auf, die geeignet scheinen, einen gewissen Neidfaktor zu erzeugen.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 500 Minuten; Verleih: TNT/WHV; Regie: John Wells; Ellen Barkin, Finn Cole, Scott Speedman; USA 2016