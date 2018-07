Die Insel der Riesenschildkröten

Gitta Dietrich

Port Louis (MOZ) Mauritius hat weit mehr als feinsandige Strände zu bieten, es ist ein Eiland, auf dem die Kulturen verschmelzen. Während viele Urlauber sich in ihre luxuriösen Resorts zurückziehen und verwöhnen lassen, lohnt es, die grüne Insel von einer ganz anderen Seite zu entdecken.

Hier fährt man mit dem Auto auf der linken Seite, spricht im Alltag französisch – Kreolen, Inder, Chinesen und Afrikaner leben Seite an Seite. An einer Straßenecke ein hinduistischer oder buddhistischer Tempel, an der nächsten eine christliche Kirche oder Moschee. Auf der Insel im Indischen Ozean wird Multikulti gelebt und das schon seit Jahrhunderten, anfangs alles andere als freiwillig. Die Kreolen, etwa ein Viertel der Bevölkerung, erwuchsen aus Verbindungen von Sklaven aus Afrika und Madagaskar mit Europäern. Fast zwei Drittel entstammen dem indischen Kontinent. Wirkliche Ureinwohner gibt es nicht. Von den Portugiesen entdeckt, machten sich die Niederländer, dann die Franzosen und schließlich die Briten breit. Benannt ist die Insel nach Prinz Moritz von Oranien. 2018 feiert der Staat 50 Jahre Unabhängigkeit.

Heute ist der koloniale Einfluss eindrucksvoll am Château de Labourdonnais zu bewundern. Mitte des 19. Jahrhunderts wohnte im Herrenhaus der Geschäftsmann Christian Wiehe, er nannte eine üppige Plantage mit Zuckerrohr-Mühle sein Eigen. Der Franzose kam wie so viele nach Mauritius, um sein Glück zu finden, das Haus brachte seine halbkreolische Frau Emilie mit in die Ehe. Wiehes Nachfahren bekleiden justament noch einflussreiche Positionen und haben das Anwesen restaurieren lassen. Nach einem Schmaus im angeschlossenen Restaurant, lässt man am besten nur zehn Autominuten entfernt im Pamplemousses Botanical Garden die Seele baumeln. Er ist der älteste botanische Garten der Südhalbkugel und wegen seiner riesigen Seerosen und Wasserlilien bekannt.

Der Black River Gorges National Park im Südwesten beherbergt mehr als 311 einheimische Pflanzenarten und neun Vogelarten, die nur auf Mauritius vorkommen. Ein sagenumwobener Vogel ist der Dodo. Etwa 20 Kilo schwer, mit Stummelflügeln und krausem Federschwanz: Das vor 300 Jahren ausgestorbene Nationalheiligtum mit riesigem Schnabel konnte so nicht fliegen. Alles, was die Gelehrten von dem unbeholfenen Tier wissen, rührt von Erzählungen und Zeichnungen her.

Zum Verhängnis wurde ihm, dass er nur wenig intelligent war. Der Dodo war zu zutraulich. Sein Ende: Er überließ den von den Eroberern eingeschleppten Ratten seine Gelege.

Dem Schutz von Krokodilen und Riesenschildkröten widmet man sich im La Vanille Nature Park. Neben den scharfzahnigen Genossen vom Nil, die wachsam in der Sonne liegen, sind an die 150 ausgewachsene Aldabra und etwa 700 Jungtiere die Attraktion. Es ist sogar die weltweit größte Zuchtstätte. „Ziel ist es, sie später auszuwildern, zum Beispiel im etwa 900 Kilometer entfernten Madagaskar“, erzählt Nilesh Toolseeram. Dort hätten die Schifffahrer sich dereinst kaum auf blankem Boden bewegen können, sie liefen quasi über die Schildkröten hinweg, berichtet er. „Auf unserer Nachbarinsel Rodrigues sind bereits sehr viele wieder erfolgreich angesiedelt worden.“ Für viele Reisende ein besonderes Erlebnis: die gutmütigen, frei herumlaufenden Giganten dürfen gefüttert und gestreichelt werden. Hauptattraktion ist der 97-jährige Domino, 275 Kilogramm ist der gepanzerte Greis schwer und der fünftälteste seiner Art.

Wer auf Aktivurlaub setzt, der sollte im Casela World of Adventures vorbeischauen. Im Erlebnis­areal ist es möglich – neben waghalsigem Ziplining –, mit Löwen und Giraffen auf Tuchfühlung zu gehen. Einheimische Schulklassen sind dort häufig unterwegs. Schlangen, Spinnen und anderes Getier gibt es auf Mauritius übrigens nicht mehr. Auch nicht in den zahlreichen Zuckerrohrfeldern, die das Landschaftsbild bestimmen. Der Geschichte des Zuckers spüren Neugierige im modernen Zuckermuseum, dem L‘Aventure du sucre, nach. Modern, mit einem Audioguide in vielen Sprachen, sind die großzügigen Ausstellungsräume erkundbar. Im Anschluss geben sich Leckermäuler den süßen Gelüsten hin und probieren verschiedene Zuckersorten, Honig, Marmelade und Rum.

Kokos-Tee wird in der Bois Chéri Tea Factory serviert. Auf 250 Hektar Land ist erlebbar, wie Teeblätter geerntet sowie einem komplizierten Trocknungsprozedere unterworfen werden – bis zum fertigen Teebeutel. Zur Seite steht den Besuchern Azad Rojah. „Seit 1892 produzieren wir Tee, waren die ersten auf der Insel.“ Die Fabrik beherbergt ebenfalls einen Museumsraum, im Zentrum eine antike Dampflok. „Sie diente damals als Boiler“, erklärt Rojah. Vor diesem ungewöhnlichen Einsatz habe sie Studenten zwischen Port Louis, der Hauptstadt, und Curepipe befördert. „In Glanzzeiten um 1968 konnten 2,5 Millionen Kilogramm Schwarzer Tee pro Jahr produziert werden.“ Höhepunkt ist die ausgiebige Kostprobe des Heißgetränks auf einem Hochplateau. Ein fabelhafter Blick entfaltet sich über der Plantage mit eingeschlossenem See.

Wer in sich gehen möchte, der sollte einen Abstecher zum Grand Bassin machen – fast ums Eck. Der Kratersee, von Hindus Ganga Talao („See des Ganges“) genannt, ist die größte hinduistische Pilgerstätte außerhalb Indiens. Ende Februar bis Anfang März wird das Maha-Shivaratree-Fest zelebriert. Mehr als 400 000 Gläubige pilgern in dieser Zeit zum Grand Bassin. Wer jetzt Lust auf mehr als nur Strandurlaub bekommen hat, sollte sich den November für einen Trip nach Mauritius vormerken. Dann ist nicht nur Sommer, es werden zudem viele kulturelle Feste gefeiert.