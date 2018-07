dpa-infocom

Kakamigahara/Japan (dpa) Die deutschen Hockey-Herren haben auch das zweite WM-Vorbereitungsspiel während ihres Japan-Lehrgangs gewonnen. Zwei Tage nach dem 6:1-Erfolg über Japan besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas in Kakamigahara Neuseeland mit 7:4 (4:2).

Florian Fuchs, Tom Grambusch (je 2) sowie Marco Miltkau, Dieter Linnekogel und Niklas Wellen erzielten die Tore für das DHB-Team, das sich im Vorfeld des Vier-Länder-Turniers in Düsseldorf (26. bis 29. Juli) in Torlaune präsentierte. Am 18. Juli folgt das dritte und letzte Testmatch in der Provinz Gifu, Gegner ist dann noch einmal Gastgeber Japan.