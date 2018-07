Auf der Redwood Ranch in Beetz erkunden Ferienkinder die Natur

Zeitreise: In der Zwergenwerkstatt erfahren die Kinder, was man in der Steinzeit zum Jagen und Überleben brauchte. Auf der Ranch werden auch Projekttage zu den Themen Mittelalter und Indianer angeboten. © Foto: Wiebke Wollek

Werkeln in der Bastelwerkstatt: Charlotte, Finja, Nele und Pia (von links) verbringen eine Ferienwoche in Beetz. Die Mädchen haben Spaß dabei, Schmuck aus Leder zu fertigen. © Foto: Wiebke Wollek

Wiebke Wollek

Beetz Zurück zu den Wurzeln – so lautet das Motto der Wildnispädagogin Dörthe Schwarz, Betreiberin der Redwood Ranch in Beetz. Von Feuer machen bis Gold schürfen können die Besucher eine ganze Menge lernen. In den Ferien bleiben einige Kinder auch über Nacht.

Für Charlotte, Nele, Finja und Pia ist ein Mädchentraum wahr geworden. Eine Woche haben die elf- und zwölfjährigen Feriengäste auf der Redwood Ranch in Beetz verbracht. „Ich bin schon zum zweiten Mal hier“, berichtet Charlotte aus Brandenburg an der Havel. Heimweh hat die Elfjährige nicht im Geringsten. „Ich habe zwei Brüder, da bin ich froh, wenn ich mal raus komme“, erzählt sie freudestrahlend. „Hier kann man sich gut entspannen und lernt noch etwas fürs Leben.“ Auch vom Regen lassen sich die Freundinnen nicht den Spaß verderben. Denn auch in der Bastelwerkstatt gibt es einiges zu tun. Aus Leder werden Kettenanhänger oder Verzierungen für Haarspangen gefertigt. Mithilfe von Punzierstempeln werden die Schmuckstücke mit Bildern und Symbolen verziert. „Ich finde es wichtig, dass auch schon Kinder echte Werkzeuge in die Hand nehmen dürfen“, erklärt Dörthe Schwarz. „Wir Erwachsenen würden ja auch nicht mit einem stumpfen Messer schnitzen oder schneiden wollen.“

Auch der Umgang mit Feuer wird spielerisch, aber verantwortungsvoll vermittelt. Mit Dieter Günzel einen Aktiven bei der Feuerwehr zum Mann zu haben, hat sich dabei schon oft als goldrichtig erwiesen. Apropos Gold – ein Goldwaschteich, der jedoch Pyrit anstelle des Edelmetalls enthält, begeistert die Kinder ebenso wie die Steinzeitecke, in der sie Schnüre drehen oder Mehl malen können. Außerdem lernen die Besucher, was zu einer für diese Zeit typischen Jagdausrüstung gehörte.

Für Kitas und Schulen werden Projekttage zu den Themen Steinzeit, Mittelalter und Indianer angeboten. Dabei können Werkzeuge aus Feuerstein hergestellt werden, auch das Essen wird über dem Feuer oder im Lehmbackofen zubereitet. Wie selbst gemachte Pizza aus dem Lehmofen schmeckt, haben auch Charlotte, Nele, Finja und Pia diese Woche erfahren. „Das Essen machen wir jeden Tag gemeinsam“, erzählt Dörthe Schwarz.

Geboren ist sie auf der Insel Rügen, aufgewachsen in Berlin. Seit 1998 wohnt die gelernte Physiotherapeutin mit ihrer Familie in Beetz. „Damit die Kinder in der Natur aufwachsen können“, sagt sie. Später ließ sie sich zur Wildnispädagogin und reitpädagogischen Betreuerin ausbilden. Auf ihrem Grundstück wurde zunächst die sogenannte Zwergenwerkstatt aufgebaut und 2007 zur Redwood Ranch mit Ponys erweitert, die ihren Namen den drei Mammutbäumen im Garten verdankt.

Die Ideen gehen Dörthe Schwarz noch lange nicht aus. Sie bietet auch Kindergeburtstage an, sogar im Winter. „Da sitzen wir im Tipi am Feuer und können Stockbrot backen, das macht da fast noch mehr Spaß als im Sommer“, erzählt die 51-Jährige. Für die nächste Zeit hat sie sich schon wieder etwas Neues ausgedacht: Survival-Wochenenden für Familien. Dabei möchte sie den Gästen vermitteln, wie man in der Wildnis ohne moderne Hilfsmittel überleben kann. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eher gering ist, in eine solche Lage zu geraten, so kann es dennoch lehrreich sein und die Verbindung zur Natur stärken.

Für die Abenteuerferien im kommenden Sommer hat Dörthe Schwarz auch schon einen Plan: „Da wollen wir von Kremmen aus eine schöne Kanutour unternehmen. Das Leben in und mit der Natur liegt mir am Herzen“, schwärmt die Beetzerin.

Weitere Informationen sind unter www.querbeetz.de zu finden. Telefonischer Kontakt: 033055/75281.