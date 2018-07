Neue Trauerhalle für Dannenwalde

Matthias Henke

Dannenwalde (MOZ) Im Entstehen ist momentan die neue Trauerhalle auf dem Dannenwalder Friedhof. Voraussichtlich im August sollen die Bauarbeiten laut Fachbereichsleiter Nico Zehmke von der Granseer Amtsverwaltung abgeschlossen sein. Knapp 160 000 Euro kostet das Vorhaben insgesamt. 75 Prozent davon werden aus dem Topf für ländliche Entwicklung gefördert.Ursprünglich sollte das Projekt bereits im vergangenen Jahr angepackt werden, doch die damaligen Ausschreibungsergebnisse entsprachen nicht den Vorstellungen der Kommune.

Die Dannenwalder Trauerhalle bekommt nun auch einen Stromanschluss, worauf die Dannenwalderin Margit Albrecht diese Zeitung hinwies. Noch vor einiger Zeit habe es seitens der Verwaltung geheißen, darauf werde verzichtet. Umso mehr freue sie sich, dass nun bald ein schmuckes wie funktionales Gebäude in Betrieb genommen werden kann, sagte sie. „Früher ging das auch ohne Stromanschluss, aber im 21. Jahrhundert wäre das einfach nicht mehr zeitgemäß“, so Albrecht.

Tatsächlich sahen die ursprünglichen Planungen keinen Stromanschluss vor, bestätigte Nico Zehmke auf Nachfrage. In Absprache mit dem Ortsbeirat habe man sich zu einer Änderung entschlossen, auch wenn dies zusätzliche Kosten bedeute.

Im vergangene Jahr sowie in diesem fand auf dem Dannenwalder Friedhof jeweils eine Beisetzung statt.

In Gransee, wo ebenfalls der Neubau einer Trauerhalle geplant ist, ist man indes noch nicht so weit. „Da sind wir noch ganz am Anfang“, so Zehmke. Für das laufende Jahr seien erst einmal 30 000 Euro für Planungsleistungen in den Haushalt eingestellt worden. Voraussichtlich nach dem Sommer könne mit den Planungen begonnen werden. (mhe)