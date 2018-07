Der Traum vom Fliegen

Silvia Passow

Paulinenaue/Bienenfarm In das Brummen der Motoren, dem Südstaatensound und den Gesprächsfetzten der Besucher mischt sich ein Surren, wird lauter und lauter, die Geschwindigkeit der Rotorblätter wird spürbar, trockenes Gras und Heu fliegen auf, verwirbeln, tanzen durch die Besuchermengen einen wilden unbändigen Tanz, fliegen höher, der Lärm, er nimmt zu, dann schwebt der Hubschrauber förmlich davon, mit einer Leichtigkeit, die man der betagten Navy-Maschine nicht wirklich zugetraut hätte. Die Bell 47 steht noch kurz in der Luft, dann eine elegante Drehung, gleich danach entzieht sie sich den Blicken, verschwindet hinter den angrenzenden Bäumen. An Bord, zahlende Gäste auf der Suche nach einem Stück fliegenden Abenteuer am Himmel des Havellandes. Unten am Boden suchen sich Sand, Gras und Heu neue Plätze, landen sanft, genauso wie der Hubschrauber später.

Ein Hauch von Abenteuer wehte vergangenes Wochenende durch Paulinenaue. Auf dem Parkplatz alle Autokennzeichen der Republik, auf dem Flugfeld, Flugkennungen aus ganz Europa. Der Verein für Oldtimer-Fliegerei Quax hatte geladen, zum Stearman & Friends - Piloten, Liebhaber alter Flugzeuge und Autos, interessierte und abenteuerlustige Besucher waren gekommen. Ein Stelldichein historischer Flugzeuge und Automobile amerikanischer Herkunft, auf und rund um das Flugfeld. Liegestühle luden zum Verweilen und in die Luft schauen ein. Strohballen dienten als Absperrung, wie auch als Sitz- oder Liegegelegenheit, denn der ausdauernde Blick in den Himmel lohnte sich und ist halb liegend auf Dauer entspannter.

Beinahe im Minutentakt waren die Starts und Landungen der allesamt liebevoll gepflegten und manchmal auch sehr kreativ gestylten Maschinen zu beobachten. Ein festes Programm gab es nicht, dafür die Möglichkeit mit Doppeldecker oder Hubschrauber die Welt von oben zu erkunden. Fliegen, so wie es unsere Großväter noch kannten, im offenen Cockpit mit Wind im Haar und dem Brummen der Motoren in den Ohren. Von dem Angebot wurde reichlich Gebrauch gemacht, die Anmeldung hierfür durchgängig gut besucht, ohne dass es zu besonders langen Wartezeiten gekommen wäre.

Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch gesorgt, schmackhaftes vom Grill oder dem Restaurant wurden geboten. Für die eher bodenständigen Besucher waren die Oldtimer Automobile ein echter Hingucker. Viel glänzender, aufpolierter Lack, manche mit echtem Seltenheitswert.

Termin verpasst? Die Oldtimer des Vereins Quax sind dauerhaft auf der Bienenfarm stationiert, der Flugplatz wurde von drei Vereinsmitgliedern übernommen. Wer mitfliegen möchte, fragt am besten beim Piloten selbst oder meldet sich am Tresen des zum Flugplatz gehörenden Restaurants Bienenkorb. Zeitpunkt und Preis werden vor Ort ausgehandelt. Wer einfach nur zusehen möchte, wie ein Doppeldecker den Sonnenuntergang versüßt, sollte Mittwochabend kommen. Da findet im Sommer das After-Work-Fly-in statt. Ab 16 Uhr freie Landungen, sozusagen mit Garantie auf Doppeldecker im Abendlicht. Liegestuhl schnappen, was Kühles trinken mit Blick auf die Landebahn den Sonnenuntergang genießen, geht auch vom Boden aus. Wo? Flugplatz Bienenfarm, Lindholzfarm 1 in Paulinenaue.