Zehntausende beim Bunten Hering

Am Holzmarkt präsentierte sich unter anderem eine Tanzschule.

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der zweite Tag beim größten Volksfest Ostbrandenburgs ist im vollen Gange. Zwischen Brunnenplatz, Rathaus, Holzmarkt, Stadtbrücke und dem Rondell in Slubice flanieren Zehntausende Besucher. Diesmal spielt auch das Wetter mit. Die Sonne strahlt – auch für Charlotte Henze. Die Strausbergerin feierte auf der Tour de MOZ-Etappe nach Frankfurt ihren 90. Geburtstag.

Seit dem frühen Morgen sind bei der Sommerkirmes auf dem Brunnenplatz die Fahrgeschäfte in Aktion. Nebenan dreht das Riesenrad unermüdlich seine Runden und hält den Bunten Hering in Schwung. Am Vormittag fand im Garten des Kleist-Museums bereits der deutsch-polnische Frühschoppen statt. Dazu hatte der Hanse-Club Stadtverordnete und Unternehmer aus Slubice und Frankfurt sowie die Gäste aus den Partnerstädten eingeladen.

Auf der Stadtwerkebühne gab es am dem Mittag Meisterschaftswettkämpfe im Bankdrücken, die von vielen Zuschauern verfolgt wurden.Am Holzmarkt präsentierte sich unter anderem eine Tanzschule. Zu sehen gab es auch ein historisches Spektakel. Darsteller des Vereins Frankfurt 2003, der „Freyfähnlein zu Frankenforde“ und der Gemeinschaftsaktion Lennépark stellten den Fenstersturz aus der Zeit des 30-jährigen Krieges nach. Die zweite Aufführung am Nachmittag musste unterbrochen werden, nachdem an der Friedensglocke eine Frau schwer gestürzt war. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte.

Rund um das Festgelände gab es viele Gelegenheit zum Schlemmen. Ob entlang der Bischofstraße, beim Pro-Agro-Markt in der CPE-Bach-Straße oder rund ums Rathaus. Hungrig dürfte heute wohl niemand nach Hause gehen.

Am Nachmittag erreichten auch die rund 60 Teilnehmer der Tour de MOZ das Stadtfest. Der Tross war rund 44 Kilometer einmal in das Oderbruch und wieder zurück nach Frankfurt gefahren. Mit dabei war ebenfalls Charlotte Henze, die heute ihren 90. Geburtstag feiert. Im MOZ-Café an der Bischofstraße gab es nicht nur mehrere Ständchen für die rüstige Radlerin. Sondern auch eine große Schwarzwälder Kirschtorte vom Märkischen Medienhaus. Immerhin ist Charlotte eine der treuesten Tour-Teilnehmerinnen überhaupt.

Aktuell läuft auf der Stadtwerke-Bühne die Schlager-Showzum Hansestadtfest von Antenne Brandenburg. Am Abend warten dann noch mehr kulturelle Highlights. Ab 20.30 Uhr rocken Karat den Rathausplatz. Anschließend, ab 22 Uhr, gibt es Musik von DJ Tommek und Dante Thomas. Absolute lohnenswert ist auch der Gang über die Brücke zur Hauptbühne in Slubice mit den Top-Acts „Lemon“ (22 Uhr) und „Boys“ (0 Uhr).

Am Sonntag klingt der Bunte Hering mit Wowi-Couchsurfing, Entenrennen, Orchestermusik und Public-Viewing zum Fußball-WM-Finale aus.