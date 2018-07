Alles Essig – aber edel

Stephan Achilles

Buchow-Karpzow Ein riesiges „E“ schmückt die holzverkleidete Fassade des Hauses Nummer 4a an der Potsdamer Landstraße in Buchow-Karpzow. Das Gebäude dient nur einem einzigen Zweck: Birgit Lincke und Ralf Schick stellen darin Essig her. Am 5. Juli besuchte Landrat Roger Lewandowski (CDU) die Manufaktur „ESSIGART OHG“. Begleitet wurde er vom Wustermarker Bürgermeister Holger Schreiber, dem Ortsvorsteher von Buchow-Karpzow Harald Schöne und Regina-Maria Schöne, Mitglied des Ortsbeirats.

Im Gebäude ist es angenehm kühl. Bei Kellerklima, mit Temperaturen unter 20 Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit, lagern die Essigsorten in Edelstahlbehältern und 20 Holzfässern. „Es sind ausgewählte Eichenholzfässer aus Frankreich, in denen vorher überwiegend Süßweine gelagert wurden“, erklärt Ralf Schick. „Durch jahrelanges Reifen in diesen Fässern entwickelt der Inhalt ein einzigartiges, rundes Aroma.“ Leider verdunsten dabei bis zu 50 Prozent pro Jahr. Viel Verlust, wenn man berücksichtigt, dass die besten Balsam-Essige bis zu sechs Jahre lagern. „Château d’Yquem“ steht auf einigen der Fässer. Das ist eines der ältesten und berühmtesten Weingüter der Erde. Es liegt im kleinen Ort Sauternes, nahe bei Bordeaux. „Bis zu 400 Euro kostet so ein 250-Liter-Fass, leer natürlich. Und es gibt lange Wartezeiten“, weiß Ralf Schick.

Hergestellt wird der Essig im Raum gleich neben dem Lager. Ausgangsprodukte sind Weiß- und Rotweine, die Birgit Lincke und Ralf Schick aus der Pfalz beziehen. Für die Fruchtessige verwenden sie Obstsorten und ausgewählte Früchte aus dem Fläming und dem Havelland. Fruchtweine stellen Lincke und Schick selbst her. „Alles ist Handarbeit und wir lassen uns viel Zeit“, betont Ralf Schick. „Unsere Produkte sind Bio-zertifiziert, vegetarisch und vegan. Sie enthalten keinerlei Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel.“

Versteht sich, dass die damit erzeugten Essigspezialitäten auch ihren Preis haben. Am teuersten ist der Bio-Himbeerbalsam für 9,90 Euro pro 100 ml. Er schmeckt aber auch himmlisch. Erlesene, im Barrique-Fass vom Château d’Yquem gereifte Weinessige gibt es schon für 12,90 Euro pro 0,35 l (alle Preise lt. Internetshop http://www.essigart.de vom 07.07.2018). Berliner Spitzenköche gehören ebenso zu den Kunden, wie die als „Hotelbar des Jahres“ 2017 und 2018 prämierte „Bar am Steinplatz“ in Charlottenburg. Eine größere Lieferung für eine Biomarktkette steht gerade abholbereit verpackt im Verkaufsraum.

Nach telefonischer Voranmeldung unter 033234/21645 kann man die Manufaktur „ESSIGART“ in Buchow-Karpzow besichtigen und dabei hausgemachte Produkte probieren und erwerben. Ebenso wie Landrat, Bürgermeister und Ortsvorsteher werden die Besucher dann staunend erfahren, dass die gesamte Manufaktur „nur“ ein Hobby von Birgit Lincke und Ralf Schick ist, denn beide arbeiten in ganz anderen Berufen. „Wir werden derzeit von drei Mitarbeitern in Teilzeit unterstützt. Ansonsten macht sich Essig fast von allein“, meint Ralf Schick bescheiden Er untertreibt damit schon mal kräftig, denn die zur Verkostung angebotenen Produkte lassen alles vergessen, was man bisher über Essig zu wissen meinte und begeistern absolut.