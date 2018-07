Uwe Wuttke

Bad Saarow (MOZ) Die Team-Europameisterschaften der Golfer in Bad Saarowhat ihren Überraschungssieger.

Die als Achtplazierte in die drei Finalrunden gegangenen Finnen bezwangen am Sonnabend mit England die nach den beiden Zählspiel-Runden zum Auftakt beste Mannschaft mit 5:2. Der neue Titelträger hatte im Halbfinale am Freitag die deutsche Equipe mit 4:3 besiegt.

Die Equipe von BundestrainerUlrich Eckhardtverpasste am Endeauch die erhoffte Bronzemedaille. Das Spiel um Platz 3 gegen Dänemark ging mit 2:5 verloren.