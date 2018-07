Meldefrist für Turnier endet

Udo Plate

Golzow (MOZ) Die Meldefrist zur zweiten Auflage des Golzower Sommer-DidoDarts-Turniers, das am 21. Juli um die Pokale des Bürgermeisters Frank Schütz gespielt wird, endet an diesem Sonnabend. Für Kurzentschlossene heißt es, schnell das sich schließende Zeitfenster nutzen, um sich bei Silvio Sturm unter Telefon 0152 55956721 für den Darts-Sommerakt einzutragen. In der Herrenkonkurrenz, es haben bisher 44 Akteure zugesagt, wird in Vorrunden gespielt, aus denen sich mindestens zwei Darter für die K.o.-Runde qualifizieren. In den Vorrunden wird über maximal vier Legs gespielt. Vor dem Spielen wird ausgebullt und neun Pfeile stehen den Dartern zum Einspielen zur Verfügung. In der K.o-Runde wird in einer möglichen Hauptrunde und Achtelfinale über Best of 5 Legs gespielt. Im Viertelfinale über Best of 7 Legs und im Halbfinale und im Finale im Best of 9 Legs.

Auch die Damen stellen sich dem anspruchsvollen Double-in-Double out 501 Spielsystem.