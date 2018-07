Der Blauzahn, der die Weltgeschichte beeinflusste

René Wernitz

Havelland (MOZ) Prinz Eisenherz ist eine weltberühmte Comic-Gestalt. Dagegen handelt es sich bei Richard Löwenherz um einen echten Herrscher aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, der international Geschichte schrieb, indem er 1189 einen Kreuzzug ins Heilige Land anführte. Doch wie real mag wohl Harald Blauzahn sein?

Dessen Initialen, H und B in Runenschrift, bilden das weltbekannte Symbol für Bluetooth, zu deutsch: Blauzahn. Die Erfinder dieser Funktechnologie haben damit Harald I. ein Denkmal gesetzt. Ursprünglich ein Wikinger, hatte dieser sich in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts zunächst zum dänischen König aufgeschwungen, später auch zum norwegischen. Er wusste sich dabei des Christentums zu bedienen, das er zumindest in Dänemark eingeführt hatte.

Zuletzt kam Harald Blauzahn medial groß raus, nachdem im April dieses Jahres auf Rügen ein Silberschatz entdeckt wurde. Etwa 100 Münzen ließen sich der Regentschaft des ersten Königs von Dänemark und Norwegen zuordnen. Die Historiker grübeln nun, wie sich der Fund in die Geschichte des Nordostens Deutschlands einordnen lässt. Eine favorisierte Möglichkeit: Die Wertgegenstände hat Harald während seiner Flucht nach Pommern auf der Insel versteckt. Er war seinem im Wikingertum weiter verhafteten Sohn Sven in einer legendären Seeschlacht unterlegen gewesen. Der Blauzahn starb letztlich um 986 in einer Burg an der pommerschen Küste.

Da wohl noch am Anfang der Forschung dürften die Wissenschaftler wie Kriminalisten in alle Richtungen ermitteln. Eine weitere denkbare Möglichkeit könnte darin bestehen, dass die Münzen und Schmuckgegenstände gar nicht dem Blauzahn gehörten, als diese unter die Erde kamen. Denn eigentlich war es slawisches Siedlungsgebiet von der Insel bis runter auf Höhe der Havelregion. Die Stämme könnten aber, sofern entsprechend entlohnt, dem Herrscher aus Skandinavien durchaus nutzbringende Dienste erwiesen haben.

Es waren wilde Zeiten, als Harald I. Blauzahn im Norden König war und die im Harz beheimatete Dynastie der Ottonen ein Weltreich regierte, das von der Grenze zu den Dänen bis zur Spitze des italienischen Stiefels reichte. Seit dem Winter 928/929 gehörte auch die Brandenburg in der Havel dazu. Otto I. hatte zwei Jahrzehnte nach der Eroberung durch seinen Vater die Missionsbistümer Brandenburg und Havelberg gegründet. Die Christianisierung setzte dort ebenso ein wie später im Norden (Dänemark), Osten (Polen) und Süden (Böhmen). Die Schlinge zog sich immer enger. Die Missionierung der in alten Riten verhafteten westslawischen Stämme bis hoch zur Ostsee hätte wohl nur eine Frage der Zeit dargestellt, wäre es nicht ganz anders gekommen.

Die Jahre 982 und 983 stehen für schwere Verluste des Kaiserreichs. Zunächst hatten die muslimischen Araber (Sarazenen) am süditalienischen Cap Colonna das kaiserliche Heer vernichtend geschlagen. Otto II. entkam mit Mühe und Not. Das Siegerimage des Weltreichs hatte gelitten. Im Sommer 983 gingen vereinte slawische Stämme, die Rede ist vom Bund der Lutizen, zum Angriff über. Die Bistümer Havelberg und Brandenburg wurden sozusagen hinweg gefegt und in der Havelregion wieder alte Verhältnisse hergestellt. Parallel dazu hatte Harald Blauzahn die dänische Grenze nach Süden verschieben können, indem er dem Kaiserreich das Land Schleswig abgeknöpft hatte.

Denkbar, dass die slawischen Lutizen durch den Dänenkönig materiell und finanziell unterstützt wurden, damit dieser einen Moment der Schwäche des Kaiserreichs an seiner Nordgrenze für sich ausnutzen konnte. Vielleicht hatte Harald die Stämme gar zur Rebellion angestiftet und dementsprechend entlohnt.

Da sich laut Medienberichten vom April im seinerzeit auf Rügen entdeckten Schatz sogenannte Otto-Adelheid-Pfennige befanden, kann eine mutmaßliche Bezahlung der Slawen aber nicht vor oder im Jahr 983 erfolgt sein. Denn diese Pfennige wurden erst nach Krönung von Otto III. geprägt. Dieser war noch ein Kleinkind, als sein Vater im Dezember 983 starb und er auf den Thron gelangte. Bis zur Volljährigkeit (994) hatte die Adelheid genannte Großmutter die Regentschaft inne. Deshalb Otto-Adelheid-Pfennige.

Ebenso denkbar ist derweil, dass der Schatz gar nicht durch Harald Blauzahn, sondern durch seinen Sohn Sven nach Rügen gelangte. Vielleicht um die dortigen Slawen dafür zu bezahlen, dass sie dem König nicht weiter zu Diensten sind.