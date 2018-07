Straßenbau soll besser werden

Margrit Meier

Rüdersdorf (MOZ) Ein großes Dankeschön gab es für Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Petershagen-Eggersdorf auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung der Rüdersdorfer, als es um die Vorbereitung eines Straßenausbauprogramms ging. Immer wieder hatte Bauausschusschefin Rita Nachtigall so ein Programm gefordert.

„Das war ein wirklich hervorragender interkultureller Austausch“, sagte Bau-Fachbereichsleiter Robert Knobloch, der im Doppeldorf, wo es ein solches Straßenausbauprogramm schon lange gibt, sich über die Vor- und Nachteile unterrichten ließ. Auch Rita Nachtigall war dabei. Sie ergänzte, dass ein solches Programm auf die Zukunft ausgerichtet sei. Denn nicht wer am lautesten schreie oder als Erster den Finger hebe, bekäme die Straße gebaut, sondern ein solches Programm sei eine Richtschnur für alle. Was nicht bedeute, dass es nicht auch aus vernünftigen Gründen Verschiebungen geben wird.

Herbert Peschke (UBB/HWg) wollte wissen, wann die Umsetzung erfolge. Das hänge davon ab, so Robert Knobloch, wie es nun weitergehe. Mit dem vorliegenden Beschluss werden die Grundlagen für ein Kriteriengerüst geschaffen. Ein Planungsbüro müsse dann beauftragt werden, alles durchzuchecken und eine Reihenfolge vorzuschlagen. In Petershagen-Eggersdorf werden zum Beispiel pro Jahr acht Straßen saniert, der Planungsvorlauf betrage etwa zwei Jahre. Knobloch geht davon aus, dass in Rüdersdorf in drei, vier Jahren alles soweit sei, dass der Straßenbau auf Basis eines Straßenausbauprogramms beginnen könnte.

Nachdem der Bestand erfasst sei, könnte ein Ausbauprogramm in eine zeitliche Reihenfolge gebracht werden. Dabei sollen folgende Kriterien eine Rolle spielen: Bedeutung der Straße innerhalb des Verkehrsnetzes der Gemeinde, zum Beispiel als Schul- oder Radweg, Abstand zu einer vorhandenen befestigten Straße, Verbindungen zwischen den Rüdersdorfer Ortsteilen, derzeitiger Instandhaltungsaufwand für den gemeindlichen Bauhof, Verkehrsbelegung, Gewerbeansiedlung und Belastung durch Lärm.

Gleichzeitig soll eine Übersicht erarbeitet werden, wie teuer der Straßenausbau wird, denn es soll je nach Bedeutung und Nutzungsintensität verschiedene Ausbauvarianten geben. Allerdings gibt es auch Standards, wie etwa, dass Straßenlampen immer mit LED-Leuchten ausgestattet werden. Der Abstand der Lichtpunkte soll zwischen 30 und 40 Meter betragen.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Kostenangaben nur grobe Schätzungen sein können. Aus all diesen Kriterien heraus sollen dann Prioritäten erarbeitet werden, wann welche Straße in welcher Intensität ausgebaut wird. Das ziehe unterschiedliche Beteiligungen der Anlieger nach sich, die sich aber langfristig auf diese Investition einstellen können.

Vier Gemeindevertreter enthielten sich bei der Abstimmung, der Rest votierte für die Erarbeitung eines Straßenausbauprogramms.