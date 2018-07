„Starke Frauen“ setzen sich neue Ziele im Leben

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Wie kann man Frauen, die aus einem der vielen Krisengebiete dieser Welt nach Deutschland geflüchtet sind helfen, sich in Deutschland zu integrieren? Eine große Frage und Aufgabe, auf die es nicht die eine richtige Antwort gibt. Aber es gibt viele engagierte Menschen, die Ideen und Projekte entwickelt haben, die helfen können. „Starke Frauen“ ist eines dieser Projekte. Wer dort mitmachen will, kommt ins Beeskower Hüfnerhaus. Dort ist Helene Radam für die geflüchteten Frauen da.

In Bad Saarow hat der Landkreis in diesem Frühjahr einen Sprachkurs für Asylbewerberinnen aufgelegt, zu dem die Teilnehmer ihre Kinder mitbringen können. Diese werden von Erziehern betreut, während ihre Eltern im Deutschunterricht sind. Der Kurs begann im Frühjahr, ein Modellprojekt in Brandenburg. Vor allem Frauen nehmen daran teil. Frauen, die sonst statistisch seltener an Sprach- und Weiterbildungskursen als Männer teilnehmen, weil sie sich um die Familie kümmern müssen. Das hat viel mit Traditionen in den Herkunftsländern zu tun. Auch Frauen mit einem guten Schul- oder sogar Studienabschluss haben es deshalb noch einmal schwerer als Männer, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren.

Genau an diesem Punkt setzt das Projekt „Starke Frauen“ an. Auch ein Modellversuch, der zunächst in Potsdam, Perleberg und eben Beeskow stattfindet. Das Konzept: „Die geflüchteten Frauen selbst arbeiten an der Konzeption und Umsetzung der Bildungsreihe mit“, sagt Helene Radam. So wird nicht vorgegeben, was zu tun ist, sondern die Frauen können sich mit Themen beschäftigen, die sie interessieren, die sie voranbringen. Gleichzeitig müssen sie Rücksicht auf die anderen Teilnehmer nehmen, gemeinsame Lösungen aushandeln.

Und natürlich ist auch an die Kinderbetreuung in der Zeit der Kurse gedacht. Am Ende des Kurses, so das Ziel, sollen die Frauen für sich Wege in eine berufliche Zukunft sehen, einen realistischen Blick auf ihre Möglichkeiten in Deutschland haben.

Hoffnung, Chancen und Ernüchterung liegen da oft nah beieinander. Es gibt Frauen, die haben Studienabschlüsse, die aber in Deutschland nicht anerkannt werden. Und selbst wenn die Anerkennung möglich wäre, können die Frauen die dafür nötigen Unterlagen oft nicht vorweisen. Zeugnisse und Urkunden liegen in den Heimatländern oder sind vernichtet. Einfach neue Unterlagen bestellen geht oft nicht. Wenn, dann muss das oft teuer bezahlt werden. Bezahlt mit Geld, das die geflüchteten Frauen und ihre Familien selbst nicht haben. Bei diesen Frauen, so Helene Radam, erlebe man oft eine Ernüchterung, bevor sie sich neuen Zielen zuwenden.

Für andere Frauen bringe das Projekt Lebensfreude und Freiheit. Eine Radtour zum Beispiel. In Tschetschenien und Afghanistan, schildert Helene Radam, sei Frauen das Radfahren verboten. Deshalb habe sie hier eine kleine Tour über die Dörfer organisiert. Ängstlich seien die Frauen zunächst gewesen. Erst auf der Tour hätten viele gemerkt und verinnerlicht, dass so eine Radtour in Deutschland eine ganz normale Sache sei. Das sei eine tolle Erfahrung, helfe, eigene Entscheidungen zu treffen und an sich zu glauben.

Doch das Projekt geht weit darüber hinaus. „Berufswegeplanung“ war das Thema im Juni. In kleinen Gruppen wurde dabei gearbeitet. Wer da teilnimmt, macht sich auf einen langen Weg in die eigene Unabhängigkeit. Die Berufswegeplanung ist nicht vergleichbar mit dem, was deutsche Behörden mit einem Schulabgänger machen. Da wird nach dem Schulabschluss geguckt und nach den Interessen des Jugendlichen gefragt, anschließend bewirbt man sich bei den passenden Unternehmen.

Für die aus der Heimat geflüchteten Frauen ist der Weg weiter. Sie müssen erst einmal den Umgang mit den Behörden lernen, herausfinden, was man fordern kann und muss, worum man bitten sollte. Es gilt, die deutsche Sprache zu erlernen. Für manche Arbeiten reicht einfaches Sprechen, wer an einer Ausbildung teilnehmen will, muss auch Schreiben können. Vor einem bezahlten Job oder einer Ausbildung steht dann möglicherweise erst einmal ein Praktikum. „Wenn wir eine der Frauen in eine Pflegeeinrichtung oder eine Küche vermitteln können, ist das schon ein Erfolg“, sagt Rafaela Subaie, eine der Referentinnen in dem Projekt. Die Frauen bekommen bei dem Kurs jedenfalls eine sachliche Sicht auf die Dinge.

Wenn die Frauen den Weg in einen Job schaffen, dann sei das auch ein Weg in Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, ist Helene Radam überzeugt. Und das in doppeltem Sinn. Zum einen Unabhängigkeit vom deutschen Staat, zum anderen auch von der eigenen Familie. Die Frauen verdienen dann eigenes Geld, mit dem sie ihr Leben gestalten können.

Träger des Projekts „Weiterbildung für geflüchtete Frauen“ ist die Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg“. Es wird vom Brandenburger Bildungsministerium gefördert. In Beeskow ist das Bürgerzentrum Hüfnerhaus für die Umsetzung verantwortlich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lag-brandenburg.de oder im Hüfnerhaus.