Nachts nur noch mit Tempo 30 durch den Ort

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Zu schnell und zu laut, so empfinden die Bürger den Straßenverkehr auf den Ortsdurchfahrten. In der Stufe III des Lärmaktionsplanes werden nun neue Maßnahmen in Angriff genommen.

Die Gemeindevertreter beschäftigten sich mit den Forderungen auf ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause. Sie beschlossen unter anderem, einen Antrag ans Straßenverkehrsamt zur Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 in den Nachtstunden in der Ernst-Thälmann-Straße, der Petershagener Chaussee und der Schöneicher Allee zu stellen. Sie wollen ebenso, dass die Geschwindigkeitsreduzierung auf der Autobahn 10 von derzeit 120 km/h des Nachts auf 100 km/h für Pkw und für Lkw auf 80 km/h angeordnet werde.

Verabschiedet haben sich die Anwohner der Autobahntrasse von der Forderung nach Tempo 100 für Pkw und Tempo 60 für Lkw. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde seit dem letzten Lärmaktionsplan auf 120 km/h begrenzt und Messungen hätten ergeben, dass die Überschreitungen der Lärmpegel nunmehr unter 1 dB lägen. Das reiche für eine weitere Geschwindigkeitsbegrenzung nicht aus, erfuhren die Gemeindevertreter.